6 вещей в доме, которые грязнее сиденья унитаза: вы и не подозревали

Очень часто бактерии не таятся в темных углах вашего дома. Они могут быть на виду, поэтому самое время взяться за тщательную уборку своего дома.

Очень многие люди ошибочно считают, что туалет – это самая грязная часть любого дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. Но это на самом деле не так – есть немало других предметов в домах, которые даже грязнее.

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Мобильные телефоны

Это не должно было бы удивлять, учитывая, что большинство людей носят с собой телефон повсюду – и в туалет также. И если руки после туалета моются, то телефон – вряд ли. Основной причиной загрязнения телефона, впрочем, является перекрестное заражение на кухне.

Если вы касаетесь экрана во время приготовления пищи, даже когда вам кажется, что руки чистые, это может привести к тому, что на телефоне поселятся сотни, если не тысячи бактерий.

Клавиатура и мышка

Неудивительно, что компьютерные клавиатуры также попали в список – немало людей пользуются ими в течение всего дня, и все, что есть на ваших руках, переносится также и туда. И если вы работаете также и в течение обеда, можно ожидать также и на то, что крошки будут накапливаться между клавишами.

Мусор нужно удалять ватными палочками и дисками, а также тщательно дезинфицировать всю электронику по крайней мере раз в неделю.

Стол

Если вы работаете дома в течение целого рабочего дня, вряд ли микробы ограничатся вашим компьютером. Оказывается, обычный письменный стол может оказаться в 400 раз грязнее сиденья унитаза. Поэтому после тщательной очистки клавиатуры нужно также тщательно протереть весь стол, чтобы иметь возможность и дальше спокойно работать.



Стол нужно тщательно мыть / Фото Pexels

Дверные ручки и выключатели света

Если вы живете в доме не сами, то в течение дня множество раз разные люди касаются и ручек, и выключателей. А они, впрочем, не является местом, о котором часто вспоминают даже во время уборки. Вряд ли вы также моете руки перед тем, как коснуться выключателя или открыть дверь.

Ручка холодильника

Вот это уже действительно грязное место. Если вы готовите еду, тогда вы точно не раз и не два открываете холодильник, чтобы достать все необходимые ингредиенты из холодильника. Перед этим обязательно нужно тщательно вымыть руки – особенно после работы с мясом.

Кухонные губки

Как часто вы меняете губки для мытья посуды? А они же на самом деле являются местом, где собирается огромное количество микробов – и одна из причин заключается в том, что губки очень пористые и почти всегда влажные, а это идеальная среда для развития различных бактерий.