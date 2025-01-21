Можно найти в любом супермаркете: время добавить на тарелку эти 5 полезных злаков

Конечно, готовить три раза в день здоровые блюда из свежих сезонных продуктов – это прекрасно, но не слишком реалистично для многих людей. Поэтому злаки – хлопья, крупы и тосты – являются гораздо более вероятным вариантом перекуса.

Одно из самых популярных блюд на завтрак – это хлопья, но действительно ли они полезны для вашего тела? Часто эти ярко окрашенные коробки являются источником добавленного сахара без значительной питательной ценности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Для того, чтобы получить максимальную пользу от завтрака, обеда и ужина, нужно убедиться, что вы выбираете полезные зерновые.

Цельнозерновая овсяная каша

Овес – это злаковое зерно, поэтому неудивительно, что его можно найти в некоторых хлопьях. В нем, как правило, немало полезной клетчатки, а также хлопья, изготовленные из него, особенно полезны, ведь содержат бета-глюкан – тип растворимой клетчатки, которая прекрасно влияет на здоровье сердца.

Измельченная пшеничная крупа

Эту разновидность злаков многие диетологи рекомендуют из-за ее питательности и простоты. Измельченная пшеница на 100% состоит из цельного зерна и содержит клетчатку, а еще – витамины группы В и минералы.

Кроме того, такие злаки не содержат добавленного сахара и могут обеспечить 8 граммов клетчатки и 7 граммов белка на порцию.

Зерновые отруби

Отруби – это внешние слои определенных зерен, например пшеницы или овса. Возможно, вам приходилось также слышать о каше с отрубями, в которой особенно много клетчатки. Если вам сложно найти крупы с высоким содержанием клетчатки, с этой категорией злаков вы точно не будете иметь проблем.



Отруби очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Коричневый рис

Если вы любите обычные хлопья, вы также можете попробовать чипсы из коричневого риса – они имеют похожую консистенцию и вкусовые ощущения, но изготовлены из лучших ингредиентов. Цельнозерновой коричневый рис также является хорошим источником клетчатки, антиоксидантов и питательных веществ.

Гранола

Гранола – это сладкая, хрустящая начинка, идеальна для перекуса или добавления в йогурт, но ее можно залить молоком и есть, как хлопья. Впрочем, не вся гранола изготавливается одинаково, поэтому стоит следить за добавленным сахаром: для этого проверяйте ингредиенты и пищевую ценность.