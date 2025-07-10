Незваные гости: какие змеи могут поселиться в саду и стоит ли паниковать

С наступлением лета и потеплением в частных усадьбах и на дачных участках украинцев чаще стали появляться змеи. И хотя такая встреча способна изрядно напугать, не все змеи представляют угрозу.

Каких пресмыкающихся можно встретить в саду, почему они туда приходят и как действовать в случае нежелательного "гостя" – расскажет 24 Канал.

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Кто именно может поселиться в саду

Чаще всего в садах, огородах или вблизи сельских домов встречаются такие виды змей:

Уж обыкновенный – наиболее распространенный и абсолютно безопасный. Имеет характерные желтые пятна возле головы, не агрессивный.

Обратите внимание! Ранее мы писали о том, что ужей не стоит убивать. Они являются безопасными для человека, не имеют яда и редко нападают.

Медянка – небольшая змея, часто путается с гадюкой из-за подобной окраски. Однако неядовита.

Гадюка обыкновенная – единственный ядовитый вид, который действительно представляет опасность. Имеет зигзагообразную линию вдоль спины.

Почему змеи появляются в садах

Змеи ищут теплые, спокойные места с большим количеством пищи. Если в вашем саду есть кучи веток, камней, дрова, или трава не подстрижена – это идеальная среда для пресмыкающихся. А если рядом есть грызуны, лягушки или насекомые – это еще и источник пищи.

Стоит ли бояться

В большинстве случаев – нет. Ужи и медянки не представляют опасности для человека. Они, наоборот, могут быть полезными – уменьшают количество мышей в саду. Однако при встрече с гадюкой следует соблюдать осторожность.



Какие змеи могут поселиться в саду / Фото Unsplash

Как предотвратить появление змей во дворе:

Регулярно косите траву и убирайте мусор.

Храните дрова и строительные материалы в закрытых местах.

Не оставляйте пищевые отходы и прикорм для животных под открытым небом.

Кстати, специалисты советуют не применять химикаты или яды против змей – это опасно для вас и природы. В случае регулярного появления змей лучше обратиться в экологическую службу или местных спасателей.