Какая одежда пригодится на случай отключений света: весь список необходимых вещей

Удары россиян по объектам генерации могут привести к блэкаутам, поэтому на холодную осень надо запастись не только едой, но и теплой одеждой. При отключении света в квартире будет исчезать и тепло у тех, у кого центральное отопление, поэтому делимся списком необходимых вещей.

Украинцы вынуждены подстроить свою жизнь под вероятные графики отключения света, пишут Porady 24. Риски отключения электроэнергии являются высокими, поэтому надо запастись теплой одеждой, поскольку за несколько часов комната способна остыть, а после включения света будет долго нагреваться.

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Какую одежду иметь на случай отключения света

Приобретите для себя теплый спортивный костюм, который будет состоять из худи и штанов, которые будут согревать в холодное время. Также важно термобелье, которое отводит пот с поверхности кожи, сохраняет тепло и предотвращает перегрев.

На случай отключения электроэнергии прекрасно подойдет флисовая одежда, которая является теплой и не позволит вам замерзнуть в холодной комнате. Иногда трудно согреться даже под одеялом, поэтому стоит иметь в своем арсенале теплую пижаму и махровые носки.



Обеспечьте себя на осень теплым нарядом / Фото Pexels

Выбирайте многослойный подход – несколько тонких слоев лучше сохраняют тепло, чем один толстый. Сначала наденьте термобелье, потом свитер или флис, а сверху – теплый кардиган или худи. Также важно держать ноги в тепле. Шерстяные или термоноски обеспечат тепло даже при отсутствии отопления. И не забывайте про тапки, без которых не обойтись в холодное время.

От легких рубашек, лонгсливов и тонких лосин лучше отказаться, ведь такая одежда совсем не обеспечит тепла вашему телу. Не стоит ложиться спать в шелковых пижамах, потому что в холодное время вы только больше замерзать в них и не сможете согреться.

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Во время сна можете закутаться в теплый плед, который можно использовать как дополнительный слой одежды. Его же можно применить как второй слой с одеялом, если под ним вам будет холодно.