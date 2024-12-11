Это надо знать всем: какую одежду надо переворачивать перед стиркой

Не все привыкли выворачивать одежду перед стиркой, однако это важно делать для того, чтобы вещи прослужили дольше и остались в хорошем виде. Впрочем, это надо делать не со всей одеждой, только с определенными единицами

Такая мелочь, как выворачивание одежды может существенно повлиять на ее вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens. Выворачивание одежды защищает от потери цвета ярких или темных вещей. Также очень важно выворачивать вещи, если на них есть бисер, пуговицы или другие деликатные нашивки, чтобы избежать повреждения о барабан.

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Чтобы в дальнейшем следить за своим нарядом, советуем узнать, какую именно одежду нужно выворачивать.

Темная одежда

Все вещи в темных и черных цветах способны терять свою яркость во время стирки, поэтому стоит их выворачивать. Темные вещи стоит стирать в холодной воде с использованием низкой температуры.

Яркая одежда

Цветная одежда со временем может потерять свой цвет из-за постоянного контакта с водой, поэтому надо их выворачивать, чтобы она не потускнела из-за многократных стирок. Также защитить от выцветания поможет стирка в холодной воде и избежание сушки на высокой температуре.

Одежда для тренировок

Если вы ежедневно одеваете спортивную одежду для тренировок, то пот и грязь будут накапливаться на ней. Спортивную одежду надо выворачивать, чтобы она хорошо отстирывалась. На вещах из зала накапливаются бактерии, которые провоцируют плохой запах.



Одежду для тренировок нужно переворачивать / Фото Pexels

Пижама, нижнее белье и носки

Все эти вещи больше всего контактируют с телом и накапливают на себе пот и отмершие частицы кожи. Поэтому эти вещи надо стирать наизнанку. Носки также надо стирать выворачивая, хоть и мажутся они с внешней стороны.

Стирка наизнанку защитит хлопок от образования катышков, сохранит средства с пуговицами или вышивку.

Одежда со следами дезодоранта

Если на одежде не отстирываются пятна от дезодоранта, тогда стоит прибегнуть к стирке наизнанку. Если же следы таки появились, то их сначала надо вывести руками, а потом уже стирать одежду.