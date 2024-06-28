Не допустите ошибки: какую соль выбрать для квашения капусты

Летом хозяйки начинают квасить капусту. Процесс вроде бы совсем легкий. Нужна капуста, морковь и соль. Однако с последним ингредиентом могут возникнуть проблемы. Если подобрать неправильную соль, капуста может начать разлазиться или сильно бродить.

Без соли невозможно засолить капусту, поскольку она помогает выделить ей сок, а в банке начинаются процессы, которые благоприятны для развития бактерий. Но самое главное – соль улучшает вкус блюда. Однако для этого процесса подходит не любой вид соли.

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Какую соль выбрать для капусты

Существует несколько видов соли. Они отличаются составом производства, качеством и методом обработки. Лучше всего выбирать для соления капусты пищевую соль без каких-либо добавок.

На 1 килограмм капусты такой соли нужно всего 30 граммов (1 столовая ложка). Если дать ее много, то брожение будет проходить медленнее и вкус может измениться.

Для того, чтобы блюдо было питательным и насыщенным полезными веществами – добавляйте морскую соль. В ней содержится множество микро- и макроэлементов. К тому же она прекрасно сохраняет хрусткость капусты.



Морская соль является полезной и питательной / Фото Pexels

Йодированную соль лучше не использовать, потому что в ней содержится искусственный йод, который предотвращает развитие молочнокислых бактерий. Они капусте как раз необходимы, чтобы блюдо имело хруст и приятный вкус.

Мелкую соль тоже не стоит использовать для соления. Лучше всего для квашеной капусты брать соль среднего или крупного помола. Кристаллы будут растворяться медленнее, а процесс брожения будет происходить постепенно. Таким образом молочная кислота не будет растворять капусту, поэтому она останется хрустящей.

Чем полезна квашеная капуста

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Более чем на 30% квашеная капуста богата витамином С и на 12% калием. Витамин С улучшает иммунную систему и помогает железу лучше усваиваться организмом. А вот калий нормализует кровяное давление и хорошо влияет на работу нервной системы.

Квашеная кислота содержит немало молочной кислоты, поэтому помогает улучшить работу кишечника.

Соленья обогащает организм натрием, магнием, серой, фосфором, йодом, цинком и медью, а еще содержит достаточно фтора и марганца.