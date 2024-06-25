Когда в июле 2024 года стоит изменить прическу, а в какие дни – нельзя: лунный календарь стрижек

Благодаря лунному календарю легко определить дни для стрижек или любых других процедур с волосами. Прежде чем записаться к парикмахеру, стоит узнать, какие дни являются благоприятными, а в какие дни лучше отказаться от любых манипуляций с волосами.

Многие пользуются лунным календарем стрижек, который помогает узнать, в какие именно дни нас будет ждать успех после смены имиджа и когда надо отказаться от стрижки, чтобы избежать проблем и неурядиц, пишут Porady 24.

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Эксперты советуют придерживаться календаря стрижек, поскольку он действительно имеет заметное влияние на жизнь человека.

По лунному календарю на июль 2024 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна: 1 – 5 июля, 22 – 31 июля;

1 – 5 июля, 22 – 31 июля; Новолуние: 6 июля;

6 июля; Растущая Луна: 7 – 20 июля;

7 – 20 июля; Полнолуние: 21 – 31 июля.

Учитывая особенности влияния луны на судьбу и состояние человека, обращайтесь к советам, которые подскажут вам, когда же лучше стричь волосы в июля 2024 года.

1 июля – не желательно стричь волосы в этот день, ведь ваша активность к жизни может снизиться.

2 июля – смена имиджа в этот день улучшит ваше здоровье, а волосы после стрижки будут быстро расти.

3 июля – не лучший день для любых манипуляций с волосами. Стрижку стоит перенести на следующий раз.

4 июля – поход к парикмахеру позволит улучшить состояние вашего здоровья, а также привлечет в вашу жизнь финансовую поддержку.

5 июля – воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные эмоции.

6 июля – не рекомендуется менять имидж в этот день, ведь у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

7 июля – поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь богатство и здоровье.

8 июля – воздержитесь от стрижки в этот день, ведь она может привести к страхам, которых раньше у вас не было.

9 июля – очень неудачное время для стрижки длинных волос, после этого в течение двух недель могут быть проблемы со здоровьем.

10 июля – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.

11 июля – сегодня не рекомендуется посещать парикмахера, поскольку у вас могут возникнуть головные боли, повышение давления и появление страха.

12 июля – новая прическа может плохо повлиять на состояние вашего здоровья.

13 июля – после стрижки волосы станут гуще, а также улучшится работоспособность и появятся новые идеи.

14 июля – смена имиджа усилит респектабельность, однако стричь очень коротко волосы не рекомендуется.

15 июля – стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.

16 июля – поход к парикмахеру положительно отразится на вашем внешнем виде.

17 июля – смена имиджа в этот день привлечет успех, вы станете красивее и привлекательнее.

18 июля – чтобы привлечь в жизнь счастье и успех, стоит посетить парикмахера. Для тех, кто планирует кардинальные изменения – желательно подстричься коротко.

19 июля – поход к парикмахеру в этот день привлечет творческую самореализацию и настроит на позитивный настрой.

20 июля – в этот день лучше воздержаться от стрижки, чтобы не навлечь беду.

21 июля – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

22 июля – плохой период для изменения внешнего вида, стрижки волос или новой прически.

23 июля – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

24 июля – окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

25 июля – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.

26 июля – поход к парикмахеру предоставит вам энергетическую подпитку, визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья.

27 июля – стричь волосы в этот день не желательно, ведь может ухудшиться ваше психологическое и физическое здоровье.

28 июля – поход к парикмахеру усилит вашу внутреннюю энергию и красоту,

29 июля – чтобы привлечь в жизнь счастье и успех, стоит посетить парикмахера. Для тех, кто планирует кардинальные изменения – желательно подстричься коротко.

30 июля – поход к парикмахеру в этот день обеспечит вам приток денег и положительных эмоций.

31 июля – стрижка обеспечит вам прилив денег и положительных эмоций.