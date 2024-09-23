Зачем бросать каштаны в стиральную машину: хитрость от немецких домохозяек

Вы могли этого и не знать, но каштаны используют в стирке. Они даже способны заменить стиральный порошок и отстирать пятна с одежды. Благодаря простому лайфхаку, вы сможете избавиться от жирных пятен.

Без бытовой техники трудно представить современную жизнь, пишут Porady 24. Однако особенно важной техникой для нас является стиральная машинка. Немецкие домохозяйки обладают одной хитростью – они бросают в стиральную машинку каштаны и вот для чего они это делают.

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Почему надо бросать каштаны в стиральную машинку

В плодах конских каштанов содержатся вещества сапонины, которые имеют схожие свойства, как мыло. Они способны удалить с одежды жирные пятна и старые загрязнения, которые никак не отмывались с вещей.

Однако надо обратить внимание на важный момент. Каштаны в стиральную машинку нельзя бросать целыми, иначе они только повредят барабан. Их надо разрезать и поставить в льняной мешочек, который надо бросить в стиральную машину вместе с вещами. Если разрезать их будет трудно, тогда просто разбейте молотком на маленькие кусочки.



Каштаны помогают во время стирки / Фото Pexels

Есть и другой метод. Для него надо взять 5 сердцевин каштанов, залить их водой и настоять несколько часов, чтобы на поверхности образовалась белая пена. Настой надо процедить и залить в отсек стиральной машины для моющих средств. Для эффективности можете добавить чайную ложку соды или уксуса.

Каштаны являются экологически чистой альтернативой синтетическим порошкам для стирки. Стирка с каштанами подходят для людей с чувствительной кожей или аллергиями на обычные стиральные средства.