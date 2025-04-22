Когда и как пересадить розы: будут цвести пышнее, чем раньше

Розы –это классическое растение, которое можно найти в большом количестве садов. Впрочем, есть ключевой шаг в уходе, о котором стоит помнить – время от времени нужно проводить пересадку кустов.

Розы можно найти практически всех цветов, размеров и видов – некоторые из них разрастаются в пышные кусты, другие можно без проблем выращивать в контейнерах, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы розы долго радовали вас своим цветением, нужно уметь проводить пересадку этих растений.

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Как правильно пересадить розу на другое место?

Первое, что нужно сделать – это выбрать правильный участок. Новое место для роз должно быть солнечным и защищенным от ветра, а почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и иметь нейтральную кислотность. Перед посадкой обязательно подготовьте саженцы, замочите их корни в воде или растворе корневина на несколько часов. Все поврежденные корешки нужно отрезать.

Посадочная яма должна быть высотой примерно в 60 сантиметров и шириной в 50 сантиметров. На дно ямы опытные садоводы выкладывают примерно 5 – 10 сантиметров дренажного материала, например керамзита. После этого яму нужно засыпать смесью минеральных удобрений, дерновой земли, мела, перепревшего коровяка и золы.

Саженец помещайте в яму, расправьте ему корни и убедитесь, что точка прививки находится на 3 – 4 сантиметра над уровнем почвы. После пересадки розу нужно обильно полить, а потом замульчировать торфом или компостом.

Кстати, осторожными нужно быть не только во время пересадки роз. Ранее мы уже рассказывали о худшей подкормке для цветов, от которой точно стоит отказаться.

Учитывайте, что старые кусты роз пересаживать можно, но процедура эта будет достаточно рискованной, поэтому подходить к этому нужно с осторожностью. Старые кусты имеют более развитую корневую систему, которую можно легко повредить во время выкапывания. Кроме того, старые растения будут сложнее приживаться на новом месте.



Розы нужно пересаживать осторожно / Фото Pexels

Как пересадить розу в контейнере?

Лучшее время для пересадки роз – начиная с середины января, ведь эти цветущие растения начинают снова расти, когда весной возвращаются мягкие температуры. Также можно пересадить розы и летом, но перед этим их нужно сильно обрезать. Если обеспечить их достаточным количеством воды, они уже вскоре снова начнут образовывать побеги.

Учитывайте, что розы в контейнерах достаточно быстро растут, и в какой-то момент им может стать тесно в старом горшке. В таком случае нужно выбрать другой, больший контейнер с дренажными отверстиями, чтобы вода свободно стекала.

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Горшок нужно наполнить дренажем и землей. Перед посадкой розы погрузите корневой ком в воду – держите корни над водой, пока пузырьки воздуха не перестанут подниматься.

После пересадки розу нужно хорошо полить. А через три месяца контейнерную розу можно подкормить специальным удобрением, чтобы стимулировать рост корней и образование цветов.