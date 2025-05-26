Обладают мощной энергетикой: в какие дни можно и нужно убирать дома

Многие украинцы верят во всевозможные приметы, которые касаются многих вещей. Некоторые даже стараются обходить уборку в определенные дни, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастье. Что стоит знать о правильных и неправильных днях для уборки – читайте далее.

По народным приметам, не все дни подходят для уборки дома, пишет 24 Канал. Каждый день недели имеет особую энергетику, на которую нужно обращать внимание.

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В какие дни нельзя убирать дома

Говорят, что если начать уборку в неправильные дни, то есть большая вероятность вымести вместе с мусором из собственного дома счастье, радость, благополучие и навлечь ряд всевозможных проблем.

Понедельник

В этот день можно начинать новые дела, поскольку он имеет мощную энергетику, которые нужно использовать и направить в правильное русло. Однако убирать в понедельник нельзя. Выметание мусора и мытье полов могут вымести из дома достаток и счастье.

Вторник

Этот день прекрасно подходит для уборки. Разрешается стирать, мыть окна, подметать и что-либо делать по дому.

Среда

В среду разрешается убирать, поскольку считается, что люди в этот день имеют много энергии. Очищение пространства может улучшить материальное положение и привлечь в жизнь успех. Также в этот день полезно выбрасывать ненужные вещи, чтобы привлечь в жизнь финансы.



В некоторые дни стоит обходить уборку / Фото Pexels

Четверг

По приметам, в этот день стоит воздержаться от уборки, поскольку можно вымести из дома деньги и финансовое благополучие.

Пятница

Не стоит убирать в пятницу и начинать какие-либо дела. Этот день подходит для завершения старых дел.

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Суббота

Этот день для уборки является лучшим. Любая уборка пойдет на пользу и привлечет в жизнь счастье, благополучие и успех.

Воскресенье

В последний день недели категорически нельзя убирать. Если начать что-то делать в этот день, то это может привести к беде. В воскресенье стоит пойти в церковь или посвятить время молитве. День подходит для духовного и энергетического очищения.