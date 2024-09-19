Когда уже пора обрезать гибискус: не все цветоводы знают

Гибискус – это достаточно простое и неприхотливое в уходе растение, и оно может стать отличным выбором для начинающих. Подойдет он даже тем, кто вообще никогда не выращивал растений дома.

Это красивое растение с яркими цветами одинаково хорошо подойдет и для офиса, и для озеленения квартиры. А многие знают гибискус и под другим названием – китайская роза. Кстати, еще один интересный факт – именно из его цветов и изготавливают чай каркаде.

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Как ухаживать за гибискусом

Уход за растением чрезвычайно прост, и овладеть им может любой, ведь гибискус не боится ни сквозняков, ни резких перепадов температур. К тому же он неприхотлив к поливу и подкормке, и все, что ему нужно – это достаточно пространства, ведь цветок может очень быстро расти.

Подобрать гибискусу лучшее место, где много солнца. Поместите горшок неподалеку от окна или источника освещения. Также можно его и часто опрыскивать, ведь из-за сухого воздуха цветы гибискуса могут не раскрываться полностью.

Полив должен быть обильный, ведь растение достаточно влаголюбивое – почва в горшке должна быть полностью пропитана влагой. Растению также нужен регулярный, но не слишком частый полив, а в холодное время года его можно проводить реже – через несколько дней после подсыхания верхнего слоя почвы.



Гибискус очень прост в выращивании / Фото Pexels

Подкормка гибискуса

Почву для этого растения нужно подобрать хорошо дренированную и легкую. Желательно подготовить листовую, дерновую и перегнойную земли и песок, а еще гибискусу точно понравится, если вы добавите в горшок небольшие кусочки древесного угля.

Удобрения нужно вносить обязательно, но в разное время года они будут отличаться. Например, весной, когда растение активно растет, нужны калийно-фосфорные подкормки, а в остальное время можно использовать любые другие удобрения, кроме тех, содержащих азот.

Обрезка и пересадка гибискуса

Молодые гибискусы советуют пересаживать часто, и лучше всего делать это каждый год. А вот обрезка – это также неотъемлемая и очень важная часть ухода, о которой нельзя забывать. Ее также проводят каждый год, и лучше всего делать это весной. Впрочем, обрабатывать гибискус можно в течение всего года.

Например, после окончания цветения кончики побегов растения нужно подрезать, ведь это поможет сформировать бутоны на боковых побегах. Кроме того, цветы гибискуса появляются только на молодых побегах, поэтому обрезать старые можно без страха.

Регулярная обрезка не только не навредит растению, но и будет очень полезной. Пышное цветение и быстрый рост возможны только при условии, если вы будете регулярно его подрезать.