Когда нужно мыть окна перед Пасхой: знают не все

Наведение порядка в доме перед Пасхой – это важная традиция, которую точно не стоит игнорировать. И одна из важных вещей, которые нужно сделать – это помыть окна.

Верующие точно знают, что каждый день перед Пасхой наполнен разнообразными хлопотами. А все потому, что к празднику нужно уладить все дела и навести порядок в доме, сообщает 24 Канал. В частности – помыть окна.

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Когда мыть окна перед Пасхой?

Приметы утверждают, что окна не только пропускают свет в дом, а является именно той частью дома, через которую в него проникают удача, добро, согласие и положительная энергия. Кроме того, эзотерики связывают окна и с денежной энергией.

А если они постоянно покрыты грязью, это значит, что все плохое будет задерживаться в доме, а хорошее не найдет способа проникнуть внутрь. И особенно важно позаботиться о чистоте перед Пасхой – ведь в эту дату можно насытиться не только денежной, но и божественной энергией. И это является одной из причин, почему перед Пасхой нужно обязательно помыть окна.

Верили, что это нужно сделать также и для того, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и отпустить печаль и проблемы. Но сделать это нужно в правильный день. Если ошибиться и заняться делом во время, которое для этого не подходит, можно легко навлечь на себя немало беды. А о днях, когда окна мыть перед Пасхой нельзя, мы уже рассказывали ранее.

И идеальным днем для мытья окон накануне Пасхи считается Чистый четверг. Это важная дата для того, чтобы сделать уборку, но окнам нужно уделить особое внимание.



Перед Пасхой нужно вымыть окна / Фото Pexels

Верили, что во время мытья окон нужно обязательно представлять себе, что смываете не только грязь, но и все плохое из своей жизни. Так можно очистить не только сам дом, но и его энергетику.

Кроме того, несколько примет предлагают также положить в воду для мытья окон несколько монеток. После этого их нужно выложить на подоконник – такое простое действие вроде бы может притянуть в дом деньги и достаток. Также можно добавить в воду и горсть соли – это поставит защиту на ваш дом от негатива и злого глаза.

Воду из ведра нельзя выливать в раковину или унитаз – нужно будет вылить ее под дерево в своем саду. Своей энергией эта вода будет приумножать ваше состояние.