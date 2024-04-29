Когда сажать малину весной и какие сорта выбрать для хорошего урожая: на заметку садоводам

Малина - это та ягода, которую стоит выращивать на каждом участке, ведь она не только вкусная, но и очень полезная. Но для того, чтобы получить урожай, ее нужно вовремя высадить.

Многие огородники считают, что гораздо лучшим вариантом будет посадка малины весной, а не осенью – из-за того, что в последние годы зимы в Украине очень нестабильные. Так растения могут легче укорениться и набраться сил во время теплого времени года.

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Лучший период для высадки малины весной 2024 года – это от середины апреля до середины мая. В это время нужно также учитывать температуру воздуха и то, как прогревается почва – и при благоприятных условиях вы можете предотвратить замерзание растений.

Как подготовить землю к посадке малины

Если вы хотите, чтобы ваша малина прижилась и хорошо росла, вам нужно обратить внимание на один важный момент – подготовка почвы. Прежде всего, выберите ровное место для посадки и по возможности избегайте холмов и котловин.

В месте, где будет расти малина, должно быть достаточно много света и не должно быть сильных сквозняков. Кроме того, учитывайте размер питомника, ведь малина – это то растение, которое имеет склонность к активному росту. Но частая пересадка растений не рекомендуется.

Можно малину сажать также у барбариса и роз, а также у яблони – такое соседство защитит кусты от гнили. За несколько недель до высадки в почву нужно добавить органические удобрения – навоз, помет, компост или перегной.



Малину нужно вовремя сажать / Фото Pexels

Также опытные огородники советуют разровнять почву, удалить сорняки и перекопать участок. Во время посадки также нужно избегать смешивания сортов.

Какие есть хорошие сорта малины

Конечно, существует огромное количество различных сортов малины, но среди них можно выделить несколько наиболее перспективных, которые из года в год будут радовать вас стабильным урожаем.

Гигант

Это – группа сортов, имеющая общее название. Среди них вы можете найти красную, оранжевую и желтую малину. И среди многочисленных преимуществ сорта – морозостойкость, сильные и прямые кусты, которым не нужна дополнительная поддержка.

Ягоды на такой малине будут большими – до 12 граммов, а также они могут долго плодоносить, и с одного куста можно собрать до 9 килограммов ягод. Кусты также устойчивы к засухе и резким изменениям в температуре.

Зюгана

Этот сорт малины также пользуется популярностью среди украинских садоводов и может похвастаться прекрасными характеристиками. Он малины такого сорта вы также можете ожидать высокой урожайности. К тому же эта малина является ремонтантной, что является дополнительным преимуществом.