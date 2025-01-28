Секрет от хитрых хозяек: как использовать кондиционер для волос в быту

Порой так бывает, что определенный кондиционер для волос нам не подходит. Чтобы зря не выбрасывать его в мусорку, хитрые хозяйки нашли ему множество применений, которые могут удивить.

Кондиционер для волос является важным средством ухода за волосами после их мытья, пишет 24 Канал. Именно кондиционер питает волосы и закрывает кутикулы, которые открываются во время мытья шампунем. Но если кондиционер не подошел по типу волос, тогда его можно смело использовать в бытовых целях.

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Стирка вещей

Обычный кондиционер для волос может заменить профессиональный кондиционер для белья, который придает вещам мягкость и приятный запах. Добавьте средство для волос при стирке или полоскании вещей из шерсти или хлопка.

Защита металла от ржавчины

Раз в квартал наносите тонкий слой кондиционера для волос на краны, смесители или лейку душа, чтобы предупредить появление ржавчины. Средство имеет антикоррозийную защиту.

Крем для обуви

Непригодный кондиционер можно использовать вместо крема для сапог и ботинок. Нужно нанести средство на поверхность губкой и тщательно растереть. После такого трюка обувь будет красиво блестеть и оттолкнет всю грязь.



Кондиционер может заменить крем для обуви / Фото Pexels

Прочистка забитого стока

Забитый слив можно прочистить с помощью 2 – 3 столовых ложек кондиционера для волос. Поместите средство в слив и включите горячий напор воды на несколько минут.

Снятие украшений

Если нужно снять кольцо с пальца, но не получается, то безболезненно решить проблему можно благодаря средству для волос. Нанесите кондиционер на палец и уже через несколько секунд украшение соскользнет.

Ароматизация текстиля

Чтобы улучшить запах дома, смешайте в пульверизаторе немного кондиционера с водой и сбрызните раствором шторы, ковер и мягкую мебель. Лайфхак за считанные минуты уберет плохой запах в доме.

Избавление скрипа дверей

Если дома скрипят двери, а необходимого раствора для смазки нет, тогда воспользуйтесь кондиционером для волос, который быстро и легко поможет решить проблему.