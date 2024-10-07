Для чего заливать кожуру апельсинов уксусом: впечатляющий лайфхак для уборки

Многие домохозяйки прибегают к экологически чистым средствам для уборки. Эффект они имеют такой же, как и химические спреи, впрочем гораздо экологичнее. В сети появился гениальный рецепт спрея для уборки на основе кожуры апельсина.

Уборка квартиры требует не только времени, но и средств, которые быстро справятся с жировыми отложениями, пишет Mirror. Тикторерка Кэндис, которая делится многими лайфхаками рассказала, как сделать универсальное средство для чистки дома за копейки.

Как сделать средство для уборки

Все, что нужно иметь – это кожуру от апельсинов, лимонов или лаймов. Ею нужно наполнить банку и добавить туда уксус. Смеси надо дать настояться 2 – 3 дня.

Тикторкерка говорит, что чем дольше жидкость будет настаиваться, тем лучше будет цитрусовый аромат. Для удобства использования, перелейте содержимое в емкость с пульверизатором.

Этим средством можно удалять жир на грязь на поверхностях. Если грязь уже старая, тогда средство надо распылить и оставить на 20 минут.

Средство для уборки: смотрите, как его сделать

Цитрусовым средством можно мыть мусорник, когда он плохо пахнет или мыть им туалет домашних любимцев. Также жидкость прекрасно отмывает стекло в духовке или любые другие разводы на кухне.

Пусть уксус выдержанный в цитрусовых кожуре станет вашим незаменимым помощником на кухне, поскольку он действительно способен вывести нагар, жирные пятна или пригоревшие остатки пищи. Данное средство используют многие домохозяек из-за отсутствия химикатов и приятный аромат.