Где поехать в мае в Украине: 6 удивительных мест

Даже в сложные времена надо искать возможность, чтобы отдохнуть и восстановиться, поскольку новые впечатления хорошо влияют на психологическое здоровье человека. Если вы хотите куда-то наведаться на майские праздники, но не знаете, куда именно поехать – рассказываем вам о нескольких интересных местах.

Настоящая солнечная погода еще впереди, поэтому нас ждет целый месяц тепла, поэтому стоит планировать свое время и собираться в путешествие. Porady 24 собрали для вас невероятные места, в которых вы сможете почувствовать настоящую весну.

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Карпаты

Наверное, нет ничего лучше, чем собрать компанию друзей и отправиться на уикенд в горы, особенно, если этому будет способствовать хорошая погода. В Карпатах вы сможете отдохнуть не только душой, но и телом.

Устройте для себя долгую прогулку, послушайте звуки природы или просто включите любимый плейлист. Можно заняться на природе йогой, прочитать книгу или взять велосипед и покататься по неизведанным местам.

Парк "Софиевка" в Умани

Если вы много раз слышали об этом парке и видели его на фотографиях, впрочем никогда не видели его лично – рекомендуем посетить это место на майские выходные. Парк поразит вас многообразием растений и цветов, ландшафтов и большим разнообразием досуга.

Вы сможете устроить пикник, покататься по подземной реке или поплавать в озере на лодке. Дендрологический парк "Софиевка" признан одним из самых романтичных мест для посещения со второй половинкой.



Парк "Софиевка" поразит своей красотой / Фото Tangotravel

Черновцы

Этот небольшой город станет идеальным выбором для проведения выходных. Черновцы имеют богатую историю и культурное наследие, которое отражается в его архитектуре, музеях, театрах и культурных заведениях.

Советуем посетить Черновицкий национальный университет, он ранее был резиденцией митрополитов Буковины и Далмации. Также стоит увидеть ратушу, прогуляться по городским площадям, посетить ботанический сад и многое другое.

Львов

Украинцы из всех областей обожают приезжать во Львов, потому что этот город хорош в любую погоду и время года. И привлекает Львов туристов особенно весной. Вам будет где погулять и что увидеть в этом историческом городе.

Вас ждут старинные костелы, извилистые улочки, кафе с ароматом кофе и множество высаженных тюльпанов в разных уголках города. Устройте для себя пешеходную экскурсию и неспешную прогулку.



Львов в мае очень красивый / Фото Википедия

Косов

Этот город считают жемчужиной гуцульского края, его издавна называют столицей народного искусства Гуцульщины. Именно в этом центре сосредотачивались и развивались основные отрасли народных ремесел: резьба по дереву, гончарство, художественное ткачество, вышивка.

Посетите знаменитый косовский базар, водопад Косовский Гук, музей искусства и быта Гуцульщины, музей святого Николая и много других интересных мест, которые вас удивят и запомнятся надолго.