Большинство людей делают это неправильно: вот куда нужно заливать гель для стирки

Жидкие моющие средства очень часто используют в стирке для того, чтобы одежда оставалась мягче и хорошо пахла после стирки. Вот только не все знают, куда нужно заливать гель, чтобы он действовал правильно.

Производители убеждают, что жидкие средства не только удобнее, но и безопаснее порошков, сообщает 24 Канал. Все потому, что основой таких средств являются энзимы – ферменты, которые могут легко разлагать органику.

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Куда нужно заливать гель для стирки?

Очень часто на баночке со средством вы можете найти инструкцию к тому, как правильно его использовать, или же можно найти объяснение в книжечке, что прилагается к стиральной машине. Вот только если ни того, ни того под рукой нет, а стирку нужно поставить, куда же заливать гель?

Перед тем, как разбираться с этим вопросом, сперва нужно понять, для чего предназначены три отсека в стиральной машинке.

Отсек для предварительной стирки . Обычно он обозначается цифрой 1 или I.

. Обычно он обозначается цифрой 1 или I. Отсек для основной стирки. Он обозначается как 2 или II, именно в него нужно вливать гель для стирки.

Он обозначается как 2 или II, именно в него нужно вливать гель для стирки. Отсек для кондиционера. На нем можно найти цветочек или звездочку. К этому отсеку нужно добавлять кондиционер или размягчитель ткани.

Впрочем, стоит отметить, что лоток – это не единственное место, куда можно добавлять гель для стирки. Также жидкие средства можно добавлять сразу в барабан, но учитывайте то, что такой способ подходит далеко не для всех моделей стиральных машин.



Гель для стирки нужно использовать правильно / Фото Pexels

Куда нельзя добавлять гель для стирки?

Теперь, когда вы знаете, как использовать гель для стирки правильно, нужно пробежаться и по нескольким распространенным ошибкам, которые часто допускают люди во время стирки.

Прежде всего, никогда нельзя добавлять гель для стирки в отсек для кондиционера, ведь это может привести к неправильной работе всей стиральной машины, а ваша одежда не очистится качественно от большинства загрязнений.

Также не стоит заливать средство в отверстия, предназначенные для слива или подачи воды, в вентиляционные отверстия. Это приведет только к тому, что вам придется проводить дорогостоящий ремонт.

Сколько лить геля для стирки?

В инструкции на банке вы точно найдете рекомендуемое количество средства на одну стирку. Лучше всего будет использовать именно то количество, что указывает производитель. Но обычно дозировка может варьироваться от 70 до 150 миллилитров. Но опытные пользователи геля уже знают, что можно использовать и меньшее количество средства.