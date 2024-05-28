Что нужно увидеть в Славском: 5 мест, которые не стоит пропускать

Славское – это городок в Карпатах, который может поразить любого живописными пейзажами и горами. Поэтому если вы решили посетить его, стоит убедиться, что вы знаете, куда там пойти.

Если вы любите горы и ищете, куда бы поехать в Карпатах, Славское – это обязательное для посещения место. Это небольшой поселок – один из лучших горнолыжных курортов Украины. Porady 24 подобрали несколько локаций, которые здесь точно нужно посетить.

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Тростян

Это – гора, ради которой немало людей посещают городок, и именно с нее, как считается, и началась история курорта. От центра Славско до горы нужно пройти 2 километра, и официально на ней насчитывается 11 горнолыжных трасс общей протяженностью 2200 метров.

Но даже если вы не катаетесь на лыжах или едете в теплое время года, гора все равно стоит того, чтобы подняться на вершину, ведь оттуда открываются невероятные виды.



Гора Тростян возле Славско / Фото "Славско. Горы впечатлений"

Погар

Погар – это относительно небольшая гора, но она расположена совсем недалеко от Славско – 1, 4 километра. Горнолыжные трассы на Погаре считаются одними из самых экстремальных в городе.

Гора идеальна, если вы путешествуете с детьми, ведь ее высота – всего 719 метров, и здесь также действуют подъемники, поэтому вы без проблем можете подняться на вершину.

Мастерская гончарства

Если вы хотите не только попутешествовать по горам, но и окунуться в местные традиции и обычаи, вы можете посетить мастерскую гончарства. Здесь вы можете не только наблюдать за мастерами, но и самостоятельно изготовить глиняное изделие.

Медвежья Лазанка

Если вы все же настроены на активный день и хотите почувствовать немного адреналина, тогда вы можете посетить веревочный парк "Медвежья Лазанка". Там вам предложат маршруты различной сложности, и они подойдут как для новичков, так и для опытных экстремалов.



Веревочный парк в Славском / Фото "Славское. Горы впечатлений"

Форельные хозяйства

Ловля форели – это еще один вид отдыха в Славском, о котором нельзя забывать. В специальных хозяйствах вы можете не только порыбачить, но для вас потом и приготовят блюдо из рыбы, которую вы выловили собственными руками.