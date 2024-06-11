Бюджетно и интересно: куда в Карпаты поехать электричкой из Львова

Путешествие в горы - это всегда о незабываемых впечатлениях и интересно проведенном времени. И поездка совсем необязательно должна быть дорогой - вы вполне можете бюджетно съездить в Карпаты на день.

Поездка электричкой – это не только бюджетно, но еще и удобно. И этим транспортом вы можете добраться до многих гор и других интересных мест в Карпатах. І Porady 24 подобрали несколько локаций, которые обязательно стоит посетить этим летом.

Интересно 5 гор в Карпатах, на которые нужно подняться этим летом: лучшие маршруты для новичков

Сколе

Сколе – это город в долине реки Опир между Карпатских гор. Сюда можно приехать и для семейного отдыха, и для подъема на гору, и для кемпинга. В этом городке есть несколько локаций, которые стоит посетить:

Водопад Гуркало. Это – пятиметровый полноводный водопад, образовавшийся в места прорыва палеогеновых песчаников. Он расположен на высоте 570 метров над уровнем моря, а вблизи Гуркала есть поляны, где можно и устроить пикник, и поставить палатки для ночлега. Добраться можно пешим туристическим маршрутом, начинающимся в урочище Колодка.

Это – пятиметровый полноводный водопад, образовавшийся в места прорыва палеогеновых песчаников. Он расположен на высоте 570 метров над уровнем моря, а вблизи Гуркала есть поляны, где можно и устроить пикник, и поставить палатки для ночлега. Добраться можно пешим туристическим маршрутом, начинающимся в урочище Колодка. Водопад Каменка. Высота его – семь метров, и состоит он из одного каскада, разделенного на два потока. Каменецкий водопад – это наиболее популярное туристическое место возле города Сколе. Пеший маршрут к водопаду начинается возле урочища Павлов Поток и его длина – 4,8 километра.

Также в Сколе можно подняться и на немалое количество гор и Парашка, Княжий Верх, Лопата – среди наиболее популярных.



В Сколе можно найти немало интересного / Фото "Карпатиум"

Славское

Если вы едете активно отдохнуть, тогда Славское – это именно для вас. Здесь хватает и пеших маршрутов, и подъемников. Вот несколько из них:

Пеший маршрут на гору Тростян. Высота горы – 1232 километра, и она подходит не только для зимнего отдыха на лыжах, но и для летних путешествий.

Высота горы – 1232 километра, и она подходит не только для зимнего отдыха на лыжах, но и для летних путешествий. Маршрут на Высокий Верх. Гора имеет высоту 1242 метра и расположена в окрестностях Славского.

Гора имеет высоту 1242 метра и расположена в окрестностях Славского. Маршрут на гору Ильза. Эта гора немного меньше предыдущих – 1066 метров, однако ее расположение вас не разочарует. С ее вершины очень хорошо видно соседние Тростян и Высокий Верх, расположенных на северо-западе и юго-востоке соответственно.

Эта гора немного меньше предыдущих – 1066 метров, однако ее расположение вас не разочарует. С ее вершины очень хорошо видно соседние Тростян и Высокий Верх, расположенных на северо-западе и юго-востоке соответственно. Пеший маршрут на гору Погар. Эта гора – отличный вариант для новичков, которые никогда не занимались пешим туризмом. Она достаточно простая и невысокая, и покорить ее удастся даже человеку, который никогда раньше не был в Карпатах.



Из Славска есть много пеших маршрутов в горы / Фото "Карпатиум"

Тухля

И в этом селе можно найти немало интересных гор.