Бюджетно и интересно: куда в Карпаты поехать электричкой из Львова
Путешествие в горы - это всегда о незабываемых впечатлениях и интересно проведенном времени. И поездка совсем необязательно должна быть дорогой - вы вполне можете бюджетно съездить в Карпаты на день.
Поездка электричкой – это не только бюджетно, но еще и удобно. И этим транспортом вы можете добраться до многих гор и других интересных мест в Карпатах. І Porady 24 подобрали несколько локаций, которые обязательно стоит посетить этим летом.
Интересно 5 гор в Карпатах, на которые нужно подняться этим летом: лучшие маршруты для новичков
Сколе
Сколе – это город в долине реки Опир между Карпатских гор. Сюда можно приехать и для семейного отдыха, и для подъема на гору, и для кемпинга. В этом городке есть несколько локаций, которые стоит посетить:
- Водопад Гуркало. Это – пятиметровый полноводный водопад, образовавшийся в места прорыва палеогеновых песчаников. Он расположен на высоте 570 метров над уровнем моря, а вблизи Гуркала есть поляны, где можно и устроить пикник, и поставить палатки для ночлега. Добраться можно пешим туристическим маршрутом, начинающимся в урочище Колодка.
- Водопад Каменка. Высота его – семь метров, и состоит он из одного каскада, разделенного на два потока. Каменецкий водопад – это наиболее популярное туристическое место возле города Сколе. Пеший маршрут к водопаду начинается возле урочища Павлов Поток и его длина – 4,8 километра.
Также в Сколе можно подняться и на немалое количество гор и Парашка, Княжий Верх, Лопата – среди наиболее популярных.
В Сколе можно найти немало интересного / Фото "Карпатиум"
Славское
Если вы едете активно отдохнуть, тогда Славское – это именно для вас. Здесь хватает и пеших маршрутов, и подъемников. Вот несколько из них:
- Пеший маршрут на гору Тростян. Высота горы – 1232 километра, и она подходит не только для зимнего отдыха на лыжах, но и для летних путешествий.
- Маршрут на Высокий Верх. Гора имеет высоту 1242 метра и расположена в окрестностях Славского.
- Маршрут на гору Ильза. Эта гора немного меньше предыдущих – 1066 метров, однако ее расположение вас не разочарует. С ее вершины очень хорошо видно соседние Тростян и Высокий Верх, расположенных на северо-западе и юго-востоке соответственно.
- Пеший маршрут на гору Погар. Эта гора – отличный вариант для новичков, которые никогда не занимались пешим туризмом. Она достаточно простая и невысокая, и покорить ее удастся даже человеку, который никогда раньше не был в Карпатах.
Из Славска есть много пеших маршрутов в горы / Фото "Карпатиум"
Тухля
И в этом селе можно найти немало интересных гор.
- Захар Беркут. Эту гору можно увидеть даже с дороги, когда только прибываете в село электричкой. Высота горы – 964 метра, а на вершине можно увидеть статую. Подняться на гору совсем несложно, и это будет по силам даже новичкам.
- Гора Маковка. На эту гору будет очень удобно подниматься с Захара Беркута. Дорога непосредственно с Тухли может показаться несколько скучной, а вот маршрут с соседней горы восхитит вас видами.
- Гора Кондрат. Высота горы – 1158 метров. Она не такая популярная, как две предыдущие – возможно, из-за того, что маршрут несколько сложнее. Но эту гору, как и Захара Беркута, вы можете увидеть сразу же с железнодорожной станции.
- Гора Магура. Высота горы – 1362 метра над уровнем моря, и она является второй по высоте горой во Львовской области после горы Пикуй. Идти к горе нужно через поселок Либохора, что расположен неподалеку.