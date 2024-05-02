Куда поехать на Пасху в Украине: необычные места, где можно провести выходные

Пасха - это семейный праздник, и его часто принято проводить дома, в кругу родных. Но если вы все же любите путешествия, вы можете посетить несколько интересных городов.

Если вы хотите почувствовать атмосферу Пасхи, вы можете отправиться в небольшую поездку на выходные. Главное – правильно сформировать маршрут и подобрать хороший пункт назначения. Советы 24 рассказывают о перечне мест, которые можно посетить в этом году.

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Львов

Если вы хотите окунуться в праздничную атмосферу, этот город будет одним из лучших вариантов. Конечно, Львов прекрасно выглядит в любое время года, а на праздники – тем более.

В городе можно насладиться не только привычными туристическими аттракциями, но и посетить выставку писанок в Государственном мемориальном музее Грушевского – там будет представлено более, чем 200 авторских работ.



Во Львове можно интересно провести Пасху / Фото Visit Ukraine

Яремче

Если же в праздник вы больше хотите насладиться природой, а не городской архитектурой, тогда вы можете посетить жемчужину Карпат. Именно этот город – лучший старт для знакомства с горами, стремительными реками и невероятным колоритом.

В Пасху в Яремче вы можете посетить водопад Прибой, заповедник с дикими животными и парк-музей "Карпаты в миниатюре". Все эти варианты будут чрезвычайно удачными, если вы путешествуете с детьми.



В Яремче можно насладиться Карпатами / Фото Карпатиум

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске Пасху празднуют со всем размахом. Здесь вам и прекрасная старая архитектура, и множество заведений с местной кухней. Не худшим вариантом будет и обычная прогулка по городу – уютные улочки и площади просто поразят вас своей красотой.

Поездка по Полтавской области

Пасхальный период – это прекрасное время для того, чтобы посетить Полтавщину и насладиться природой, а заодно и исследовать ее исторические памятники.

Обязательно нужно отправиться по маршруту Великие Сорочинцы – Опошня. В последней местные мастера ежегодно проводят мастер-классы по росписи пасхальных яиц и гончарного дела, а это сделает поездку невероятно интересной и для детей, и для взрослых.



Опошня будет интересна в Пасхальный период / Фото Украина Инкогнита

Днестровский каньон

Это – настоящее чудо в Украине. С этого каньона открывается невероятный вид на изгиб Днепра. А также внутри расположен известный Залещицкий полуостров, и любая точка каньона будет служить прекрасной смотровой площадкой.

Это место может стать отличным выбором для поездки на весенние праздники – а погода позволяет насладиться отдыхом у воды и лучами весеннего солнца.