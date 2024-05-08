Где погулять во Львовской области: перечень самых интересных мест

Весна – хорошее время для отдыха, а он нужен нам всем для перезагрузки в выходные дни. Если вы уже начали думать над тем, куда поехать в субботу и воскресенье, то делимся с вами интересными местами вблизи Львова, которые могут вас поразить.

Окрестности Львова окутаны прекрасными местами для отдыха, пишут Porady 24. Каждый найдет для себя место, в котором сможет насладиться природой или историческим наследием.

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Для того, чтобы вы провели свой незабываемый уикенд, мы предлагаем вам лучшие локации, в которые вы можете наведаться с любимым человеком, семьей или друзьями.

Подгорецкий замок