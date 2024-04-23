Куда поехать отдыхать в апреле: 5 городов Украины, которые точно стоит посетить

Весна - это идеальное время для того, чтобы спланировать путешествие. В это время уже достаточно тепло, чтобы можно было не слишком переживать из-за погоды, и как раз начинает все зеленеть.

Путешествия – это настолько прекрасно, что, попробовав один раз, от них уже просто невозможно отказаться! И вам совсем не нужно путешествовать слишком далеко, чтобы увидеть интересные города – ведь в Украине можно найти немало незабываемых впечатлений и интересных мест для поездок. Подборкой городов, которые нужно посетить в апреле, делятся Советы 24.

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Черновцы

Возможно, этот город не стоит первым пунктом в вашем плане путешествий, однако его непременно нужно посетить хотя бы раз. Он удивительно красивый и может похвастаться изысканной архитектурой и уютными, практически камерными улицами.

Ну и как можно забыть о визитной карточке Черновцов – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Можно очень легко представить, как в этом здании снимают фильмы о Гарри Поттере, ведь здание действительно поражает своим видом.

Впрочем, интересен город не только этим – точно стоит посетить также гору Цецино – самую высокую точку города с идеальным видом на него, а также музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. А если вы готовы выехать в область, не забудьте посетить село Лужаны – там весной расцветают тысячи прекрасных тюльпанов.

Каменец-Подольский

Возможно, это один из самых атмосферных городов Украины. Здесь сохранилось удивительно много памятников истории, поэтому можно считать, что вы побываете в сплошном музее под открытым небом.

Кроме того, можете посетить и "съемочную площадку" – ведь в местной крепости снимали множество исторических фильмов. Можно найти в Каменец-Подольске и старейший в Украине мост под названием Турецкий.



В Каменец-Подольске есть на что посмотреть / Фото Посещай

Ужгород

Апрель – это лучшее время для посещения Ужгорода – прежде всего, из-за многочисленных сакур, расцветающих на его улицах. Впрочем, насладиться там можно не только японской вишней, но и тысячелетней историей. Обязательно стоит посетить Ужгородский замок, с внутреннего двора которого открывается великолепная панорама на город.

Не забудьте и о ботаническом саду, который можно смело назвать украшением Ужгорода. Там представлены уникальные виды флоры, собранные со всего мира – чего стоят только 120 видов роз!

Канев

Вероятно, немало украинцев слышали о Тарасову гору, но вот бывали там точно не все. Впрочем, это место и город точно стоят того, чтобы их посетить. Для того, чтобы попасть в мемориальный комплекс, расположенный на горе, вам нужно преодолеть 339 ступенек.

Конечно, это может быть непросто, но восхождение точно того стоит. У подножия памятника Шевченко откроется просто-таки потрясающий вид на Днепр.

Умань

Ежегодно в город приезжают тысячи туристов, и не менее 500 000 из них – для того, чтобы посетить Софиевку. Это действительно удивительное место, где можно насладиться и красотой природы, и творением человеческих рук.

Софиевка занимает 179,2 гектара, поэтому для того, чтобы пройти ее полностью, нужно выделить целый день. Здесь можно увидеть около 3300 видов деревьев и кустов, но на этом все не заканчивается! Парк известен также и озерами, водопадами, гротами и оригинальными беседками и скульптурами.