Как дешево и интересно отдохнуть возле Львова: 5 мест для всей семьи

Выходные - это прекрасная возможность отправиться на отдых, поэтому ее точно не стоит терять. Но для того, чтобы хорошо провести время, не обязательно ехать далеко - некоторые необычные локации можно найти совсем рядом со Львовом.

Окрестности Львова и области заполнены множеством интересных мест – здесь вам и красивые дворцы, и тайны подземелья, и удивительные памятники природы. Поэтому Porady 24 подобрали список мест, где можно отправиться отдохнуть на один день.

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Олесский замок

Этот замок считается самым старым на Львовщине – и первые упоминания о нем датируются еще 1327 годом. Здесь, по легендам, живет призрак по имени Каспер, но он совсем не дружелюбный. Это дух чешского монаха, Яна Каспера, который прыгнул в колодец прямо на глазах у паломников.

Кроме удивительной архитектуры, в музее при дворце вы можете увидеть и увлекательную коллекцию старинных вещей. А в кипарисовой аллее вы сможете насладиться и статуей Адама и Евы.

Домажир

Это место – это не сомнительный зоопарк, а приют и реабилитационный центр для бурых медведей. И некоторые мишки любят общаться с посетителями, улыбаются, поэтому это точно будет интересная прогулка на один день.

Расположен Домажир в селе Жорниска, и за посещение вам нужно будет заплатить 70 гривен. Дополнительные 25 гривен будет стоить экскурсия в группе. В заповеднике также есть достаточно много развлечений для детей – кафе, площадка, веревочный парк.



Домажир на Львовщине / Фото "Карпатиум"

Чертов Камень

Идея поехать в область для того, чтобы посмотреть на камень может показаться немного странной, но вы об этом точно не пожалеете. На самом деле эта локация – самая старая на Львовщине. Одинокий камень можно заметить издалека – ведь высотой он достигает 16 метров.

Как он попал в поле – неизвестно; некоторые предполагают, что это остаток коралловых рифов Сарматского моря, и возраст камня – примерно 11 миллионов лет. Возможно, его на это место кто-то поставил, ведь рядом нет ни гор, ни каменистых насыпей.

Рядом с камнем несколько пустых ям-могил, а рядом с ними – захоронения 17 века. Ранее здесь также проводили ритуалы древние язычники, а сейчас у камня можно устроить пикник и насладиться красотой природы.



Чертов Камень / Фото Discover.ua

Сколевские Бескиды

Поездка на 200 километров от Львова точно вас не разочарует, ведь здесь раскинулось одно из самых живописных мест всей Украины. Сколевские Бескиды – это природный заповедник с невероятными видами на горы, зеленые холмы и стремительные реки.

Здесь можно увидеть и целебные источники воды, и водопады, и старинные буковые леса. Это оптимальный вариант, если вы хотите насладиться природой подальше от шума города и рассматриваете возможность ночевки в палатках.

Здесь можно и активно отдыхать – посвятить день подъему на гору, а можно просто прогуляться по заповеднику Тустань и посмотреть на озеро Журавлиное и водопад на реке Каменка.

Жолква

Интересовались ли вы когда-нибудь, как должен выглядеть идеальный город в глазах архитектора эпохи Ренессанса? Если ваш ответ – да, тогда вам непременно нужно посетить Жолкву. От Львова придется ехать всего 2 часа, но эта поездка вам точно запомнится.

Лучше всего планировать ее на несколько дней – так вы сможете без спешки осмотреть все достопримечательности города, хорошо провести выходные и успеть отдохнуть от дороги.

И вот несколько мест, которые точно нужно посетить в Жолкве: Глинские и Зверинецкие старинные ворота, площадь Вечевую, родовое имение Жолкевских, костел Святого Лаврентия и храм Сердца Христова.



Жолква на Львовщине / Фото Львовский городской совет

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