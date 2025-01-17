Куда на самом деле нужно сыпать порошок: в барабан или специальное отделение

Стиральная машина – это привычный бытовой прибор, который можно найти в каждой квартире. Он может значительно облегчить бытовые обязанности, но и пользоваться им нужно правильно.

Некоторые люди убеждены, что одежда качественнее выстирается, если класть порошок прямо в барабан. Другие же всегда сыпят его в лоток для моющего средства, сообщает 24 Канал. Но какой способ на самом деле более полезен?

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Куда нужно сыпать порошок в стиральной машине?

Каждая стиральная машина оснащена специальным лотком для моющего средства и кондиционера. Впрочем, многие не используют их, вместо этого засыпая средство прямо в одежду, в барабан стиралки.

Сторонники этого лайфхака убеждают, что так можно не только сохранять чистоту лотков, а значит, реже мыть стиральную машину, но и экономить на средстве. Впрочем, специалисты по бытовой технике убеждают, что этот способ не является достаточно безопасным, и из-за добавления порошка в барабан машинки можно столкнуться с несколькими неприятными последствиями.

Во-первых, существует риск того, что сыпучее средство не растворится полностью, поэтому вещи не будут постираны как следует. Более того, из-за следов порошка на одежде он будет казаться даже грязнее, чем раньше.



Порошок нужно сыпать в специальный отсек / Фото Pexels

Кроме того, расход порошка, несмотря на распространенное мнение, совсем не снизится, если добавлять средство прямо в барабан. Наоборот, использование порошка становится нерациональным и быстрым. Дело в том, что вода из стиральной машины сливается несколько раз, и порошок исчезнет из нее уже при первом сливании.

В случае же, когда порошок в лотке, он будет попадать в барабан порционно. Класть в барабан можно средство только тогда, когда это предусмотрено инструкцией – например, капсулы для стирки кладут именно туда.

Порошок нужно добавлять в самый большой отсек, который обозначен цифрой II, или буквой В. Если вы используете любые средства против накипи во время чистки стиральной машины, их тоже нужно класть именно в этот отдел.