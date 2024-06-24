Время для идеальной фотосессии: где в Украине посмотреть на лавандовые поля

Лавандовые поля расцветают в конце июня – в июле, поэтому если вы хотите насладиться цветением этих растений и сделать незабываемые фотографии, тогда самое время отправляться в небольшое путешествие.

Лаванда – это растение, которое используют и для букетов, и в парфюмерии, и даже в народной медицине. И, кроме того, она еще и невероятно выглядит – особенно, если созерцать ее на огромных полях. Porady 24 подобрали перечень локаций, где можно посмотреть на эти цветы.

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"Сказочные поля" возле Львова

Лавандовое поле возле Львова можно найти на территории парка "Сказочные поля". Уже со второй половины июня туда приезжают туристы со всей Украины, чтобы и сфотографироваться, и полюбоваться красивыми растениями.

О приезде в парк вы точно не пожалеете, ведь здесь можно найти не только лаванду, но и немало других видов растений – более 40.



Поля лаванды под Львовом / Фото ЛОГА

Лавандовая гора на Закарпатье

Лавандовое поле на Закарпатье насчитывает более 10 гектаров, и там вы сможете найти несколько сортов этого цветка, которые были привезены из разных уголков мира.

Большая часть растений с полей идет на изготовление различных продуктов: сладостей, приправ, косметических средств, сиропов и тому подобное.



Лавандовая гора / Фото "Карпатиум"

Добропарк возле Киева

Если вы проедете всего 29 километров от Киева, сможете посетить дендропарк в селе Мотыжин, где высажено лавандовое поле. Фотосессия в таком месте не оставит равнодушным никого, поэтому не теряйте времени, пока цветы не отцвели.