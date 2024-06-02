Лучшие даты для маникюра и стрижки: лунный календарь на июнь
Луна – это важное астрономическое тело, которое влияет на все живое на планете. И некоторые дни астрологи считают удачными для косметических процедур, а в другие от них желательно воздержаться.
Если вы еще не определились, на какую дату записаться на маникюр или к парикмахеру, стоит планировать визит, еще и сверившись с лунным календарем. І Советы 24 делятся благоприятными и опасными днями для различных процедур.
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Лунный календарь стрижек на июнь
Многие считают, что стрижка и окрашивание волос в определенное время месяца может сделать их крепче и здоровее, а также волосы будут быстрее расти. И определенные даты, согласно лунному календарю, считаются наиболее благоприятными для работы с волосами.
Итак, вот лучшие даты для стрижки волос:
- для быстрого роста: 4, 10, 13, 17, 24 – 25.
- кардинально другая стрижка: 5 – 7, 13
- окрашивание волос: 5 – 9, 13, 17.
- завивка волос: 9 – 11, 18 – 23, 13.
Лунный календарь маникюра на июнь
Лучше всего проводить любые манипуляции с ногтями 10 – 14, 17 – 19, 23 – 27 июня, ведь это наиболее благоприятные даты. Прекрасно будет выглядеть френч, ногти со стразами, а также и классическое покрытие гель-лаком.
Если вы будете делать маникюр в эти дни, тогда это поможет укрепить ногти и улучшить их внешний вид и здоровье.
Зато 1 – 9, 15, 16, 20 – 22, 28 – 30 июня – это неблагоприятные дни для маникюра. Поэтому лучше перенести поход к мастеру на другой день, иначе можно травмировать ногти, или же они вырастут нездоровыми, а покрытие не получится удачным.
Лунный календарь красоты на июнь
Вот еще несколько процедур красоты и даты, которые будут наиболее благоприятными для их проведения в июне 2024:
- эпиляция и депиляция – 3 – 5, 10, 13 – 14, 17, 19 – 20 июня;
- хирургические операции – 3 – 5, 12 – 14, 30 числа;
- лечение зубов – 3 – 5, 12 – 14, 23 – 24, 30 июня.