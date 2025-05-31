Эти 6 вещей притягивают деньги в кошелек: держите их в доме

Эзотерики верят, что некоторые вещи имеют положительную энергетику, которая может притягивать финансы в дом и улучшать денежное положение. И такие вещи лучше все же иметь дома и никогда не выбрасывать.

Предки верили, что некоторые вещи ни за что нельзя выбрасывать из дома – ведь они обладают способностью притягивать богатство и благосостояние, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому если вы ищете способы привлечь богатство, стоит позаботиться о наличии рядом нескольких безделушек.

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Денежное дерево

Красавица – это неприхотливое и одновременно, согласно приметам, очень полезное растение. она вроде бы может притягивать деньги в дом и является символом финансового благополучия. И для того, чтобы этот магнит для денег работал как следует, на дно горшка нужно положить монету.

Но если растение только что куплено, и пересаживать пока вы его не собираетесь, можно приклеить монетку к горшку снизу. Но будьте осмотрительны – нельзя ставить денежное дерево возле кактуса или других растений, имеющих иглы.

Аквариум

Вода в доме символизирует богатство, удачу и счастье. Кроме того, она вроде бы очищает энергетическое пространство вокруг человека. И если вы будете держать дома хотя бы одну золотую рыбку – она непременно принесет достаток в дом.

Трипала лягушка

Фигурка лягушки издавна ассоциируется с богатством. Но в идеале нужно найти такую, держащую во рту монетку – это наиболее мощный денежный талисман. Обычно такие лягушки золотого цвета.

Красные нити

Во многих культурах красный цвет ассоциируется с богатством и достатком. Поэтому стоит подумать о том, чтобы держать дома клубок красных ниток – они могут быть символом удачи.



Красные нити – это символ богатства / Фото Pexels

Дома клубок нужно размотать и намотать на деревянную ложку или палку. После этого этот финансовый талисман кладут под кровать и ждут, пока деньги не придут в дом.

Горный хрусталь

Некоторые люди верят, что с собой в кошельке нужно всегда носить один камушек горного хрусталя – вроде бы он сможет удержать вас от бессмысленных трат, а также сохранит деньги от мошенников и воров.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нельзя показывать гостям – это якобы может повлиять на счастье и удачу.

Фонтан

Вода, что плещется в сувенирном фонтанчике, может привлечь в дом немало денег. А если у вас нет возможности приобрести маленький фонтанчик, можно повесить картину с изображением воды, что "движется" – источника или водопады.