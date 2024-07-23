Уже пора есть молодую капусту: что из нее приготовить и чем она полезна

Капуста – это достаточно дешевый и доступный овощ, но она может стать составляющей огромного количества разнообразных блюд. И она не только вкусная, но и очень полезная, поэтому вы точно не пожалеете, что добавили ее в рацион.

Молодая капуста – это продукт, который часто используют в диетическом питании, и не зря: она поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Кроме того, ее очень легко добавить на тарелку, ведь с ее использованием есть множество рецептов. І Советы 24 делятся простыми рецептами и полезными свойствами этого овоща.

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Чем полезна молодая капуста?

Капуста – это овощ, который поможет вам улучшить обмен веществ, а также в ней содержится немало клетчатки, которая может улучшить работу кишечника. Кроме того, в зеленой капусте вы можете также найти и немало различных полифенолов и соединений серы, которые имеют полезные антиоксидантные и антибактериальные свойства.

И, вы можете быть удивлены, и в этом овоще есть еще и немало растительных белков – именно по этой причине капусту так любят спортсмены. Белок – это источник незаменимых аминокислот, а они нужны человеку для кроветворения, а также помогают работать почкам, надпочечникам и налаживают работу щитовидной железы.

Кроме того, полезно будет добавить капусту в рацион и в случае, если вы хотите эффективнее контролировать свой вес. Богатый продукт и витаминами: в капусте витамина С, например, больше, чем в цитрусовых.



Капусту нужно есть чаще / Фото Pexels

Что приготовить из молодой капусты?

С капустой рецептов – сотни. Но с некоторыми придется немножко заморочиться, тогда как другие не требуют много усилий или времени. Поэтому вот 3 блюда с капустой, которые можно приготовить на скорую руку.

Омлет с капустой

Вот что вам нужно для этого блюда:

1 большой ломтик молодой капусты;

2 – 3 побега зеленого лука;

2 яйца;

2 столовые ложки сливок или молока;

соль, перец, масло для жарки.

Капусту и лук вам нужно мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Яйца же взбейте со сливками или молоком, а затем добавьте туда соль и специи. Смесью залейте овощи на сковороде и накройте крышкой. Жарить нужно в течение 5 – 7 минут.

Стейк из капусты

Ингредиенты:

1 молодая капуста;

4 столовые ложки масла;

2 – 3 зубчика чеснока;

душистые травы, соль и перец по вкусу.

Капусту нужно нарезать на стейки кружочками поперек кочана. В миске смешайте масло, перец и любимые травы, а также измельченный чеснок. Смесь нужно использовать для обмазывания капусты со всех сторон.

Застелите противень пергаментом и положите на него капусту. Поставьте в духовку на 200 градусов и запекайте 20 минут. Подавать можно со сметаной или натуральным йогуртом.

Овощной суп с молодой капустой

Вот что вам нужно:

300 граммов молодой капусты;

1 репчатый лук;

2 стебля сельдерея;

1 морковка;

1 сладкий перец;

3 картофелины;

масло для жарки, перец, соль и свежая зелень.

Лук обжарьте на дне кастрюли до мягкости, а морковь и картофель, а также сельдерей и перец порежьте на кусочки и добавьте в кастрюлю. Залейте все это водой, посолите и поперчите. Варить нужно под крышкой на среднем огне, пока все овощи не станут мягкими.

Июль – это идеальное время для того, чтобы есть больше капусты, ведь она не только вкусная и полезная, но еще и не дорогая. Цена на килограмм продукта колеблется от 11 до 20 гривен.