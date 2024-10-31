Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: вот 6 способов их использовать

Чай в пакетиках – это чрезвычайно удобно. Но если вы выбрасываете пакетик сразу же после заваривания, вы не используете его потенциал полностью.

Заварить чашку ароматного чая – это одно большое удовольствие. Но знаете ли вы, что маленький чайный пакетик еще потом может пригодиться в хозяйстве? В частности, очень полезны они в уборке, пишет Martha Stewart.

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Обезжирьте посуду

Если у вас есть много жирных кастрюль или тарелок, чайные пакетики могут пригодиться. Вам нужно поставить всю посуду в раковину, наполненную водой, а потом добавить несколько чайных пакетиков и оставить на несколько часов или даже на ночь.

Дубильная кислота, содержащаяся в чае, может расщепить жир и остатки пищевой пены.

Освежите холодильник

Обычно для нейтрализации неприятных запахов в холодильнике используют соду или соль, но использованный чайный пакетик может стать неплохой альтернативой. Высушите его и положите в небольшую миску. В пакетике нужно прорезать небольшую дырочку, чтобы открыть содержимое.

Чайные листья легко поглотят все неприятные запахи, и холодильник будет пахнуть гораздо лучше, чем раньше.

Сделайте компост

Как и листья деревьев, чайные листья могут быть очень полезными для ваших комнатных растений. Некоторые пакетики можно компостировать, но гораздо проще будет разрезать их и посыпать листья прямо на почву растений.

Листья отдадут растениям все питательные вещества, и ваш домашний сад начнет расти с двойной силой.



Чайным пакетиком можно подкормить растения / Фото Pexels

Вытрите прилипшую пищу

Нет ничего хуже сыра, что прилип к сковородке, или сухой гречки на тарелке. Но обычный чайный пакетик может справиться с этими загрязнениями – опять же благодаря дубильной кислоте, что он содержит.

Почистите стекло и зеркала

Поскольку чайные листья могут хорошо расщеплять жир и грязь, оно может быть невероятно полезным, когда речь идет о чистке стекла и зеркал. Вам нужно вскипятить воду и добавить туда несколько использованных пакетиков чая. Дайте им постоять 15 минут, а когда смесь остынет, ее можно использовать как натуральное средство для чистки стекла.

Примите ванну

Чайные пакетики можно замочить в воде и добавить в следующую ванную. Это наполнит ее приятными ароматами и даст пользу для вашей кожи – особенно, если чай содержит также травяные сборы.