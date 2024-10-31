Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: вот 6 способов их использовать
Источник:Martha Stewart
Чай в пакетиках – это чрезвычайно удобно. Но если вы выбрасываете пакетик сразу же после заваривания, вы не используете его потенциал полностью.
Заварить чашку ароматного чая – это одно большое удовольствие. Но знаете ли вы, что маленький чайный пакетик еще потом может пригодиться в хозяйстве? В частности, очень полезны они в уборке, пишет Martha Stewart.
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Обезжирьте посуду
Если у вас есть много жирных кастрюль или тарелок, чайные пакетики могут пригодиться. Вам нужно поставить всю посуду в раковину, наполненную водой, а потом добавить несколько чайных пакетиков и оставить на несколько часов или даже на ночь.
Дубильная кислота, содержащаяся в чае, может расщепить жир и остатки пищевой пены.
Освежите холодильник
Обычно для нейтрализации неприятных запахов в холодильнике используют соду или соль, но использованный чайный пакетик может стать неплохой альтернативой. Высушите его и положите в небольшую миску. В пакетике нужно прорезать небольшую дырочку, чтобы открыть содержимое.
Чайные листья легко поглотят все неприятные запахи, и холодильник будет пахнуть гораздо лучше, чем раньше.
Сделайте компост
Как и листья деревьев, чайные листья могут быть очень полезными для ваших комнатных растений. Некоторые пакетики можно компостировать, но гораздо проще будет разрезать их и посыпать листья прямо на почву растений.
Листья отдадут растениям все питательные вещества, и ваш домашний сад начнет расти с двойной силой.
Чайным пакетиком можно подкормить растения / Фото Pexels
Вытрите прилипшую пищу
Нет ничего хуже сыра, что прилип к сковородке, или сухой гречки на тарелке. Но обычный чайный пакетик может справиться с этими загрязнениями – опять же благодаря дубильной кислоте, что он содержит.
Почистите стекло и зеркала
Поскольку чайные листья могут хорошо расщеплять жир и грязь, оно может быть невероятно полезным, когда речь идет о чистке стекла и зеркал. Вам нужно вскипятить воду и добавить туда несколько использованных пакетиков чая. Дайте им постоять 15 минут, а когда смесь остынет, ее можно использовать как натуральное средство для чистки стекла.
Примите ванну
Чайные пакетики можно замочить в воде и добавить в следующую ванную. Это наполнит ее приятными ароматами и даст пользу для вашей кожи – особенно, если чай содержит также травяные сборы.