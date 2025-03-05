Почему нельзя рубить калину возле дома: о последствиях знают единицы

Калина – это куст, который довольно часто можно встретить возле украинских домов: он не только красиво выглядит, но и может порадовать полезными ягодами.

Издавна известно, что калина имеет достаточно мощную энергетику, и поэтому к посадке ее возле дома советуют относиться с осторожностью, сообщает 24 Канал. А вырубать ее вообще запрещено – можно притянуть на себя немало проблем.

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Почему нельзя рубить калину возле дома?

Украинцы издавна относились к калине с большим уважением: считалось, что не только рубить ее нельзя, но и топтать ягоды. Но особенно тяжелые, неприятные последствия вроде бы можно было встретить, если срубить калину, растущую возле дома.

Этот куст имеет достаточно сильную энергетику, и если владельцы решат его срубить, это непременно призовет в их жизнь проблемы и вред, что могут касаться имущества или хозяев.

Оказывается, срубленная калина может привести также и к супружеским ссорам и семейным конфликтам. Поэтому эзотерики предупреждают, что лучше не рубить калину, а позволить ей расти на участке и дальше.

И запрет касается не только срубания куста, но и ломания ветвей – если это сделает женщина, живущая в доме, возле которого растет калина, ее могут покинуть через некоторое время. В фольклоре Украины калина воспевается почти как священное растение, символизирующее нежность, женское начало и период женской плодовитости.



Калину возле дома нельзя рубить / Фото Pexels

И срубка, как верили предки, могла привести к негативным последствиям.

Почему нельзя сажать калину возле дома?

Из-за чрезмерной энергетики калины, к сожалению, она может привлечь в ваш дом не только счастье, достаток и согласие, но и ссоры, проблемы, беды и болезни. Именно поэтому не советуют высаживать ее возле дома, а вместо этого найти для нее место на границе участка – там она будет защищать дом от злых духов и сглаза.

Если же уже во дворе растет калина, можно рядом высадить несколько других кустов, что могут уменьшить энергетику калины, а именно смородину, боярышник, шиповник или малину.