Можно ли сажать тую возле дома: об опасности знают не все

Туя – это приятное декоративное растение, которое часто можно увидеть и в городе, и на частных участках. И все же многие дачники сомневаются, можно ли сажать ее прямо возле дома.

Туя – это красивое растение, которое, впрочем, имеет не очень хорошую славу, особенно когда говорится о посадке ее возле дома, сообщает 24 Канал. В частности, немало садоводов предупреждают, что высаживать ее в этом месте точно не стоит.

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Почему не стоит сажать туи возле дома?

Посадка туй возле дома – это затея, которую и дачники, и эзотерики считают не самым удачным решением.

Во-первых, существуют приметы о том, что нечистую силу вроде бы привлекают туи, а также это дерево очень часто называют деревом смерти. Верили, что если посадить дерево слишком близко к дому, тогда туя будет тянуть жизненные силы из людей, живущих в нем.

Верили также, что если туя вырастет выше дома, возле которого посажена, тогда в этом доме непременно случится несчастье. Кроме того, дерево вроде бы приносит несчастье.



Туи не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Часто также говорят о том, что туя может "выживать" мужчин из дома, а девушки из-за влияния туи под окном могут остаться одинокими на всю жизнь. Кроме того, туя – это дерево, что часто высаживают на кладбищах, что также не добавляет ему популярности.

Кстати, не только туи не советуют сажать возле дома. Ранее мы уже рассказывали, почему не стоит высаживать возле дома елку.

Впрочем, эзотерика – это не единственная причина, по которой туи не советуют высаживать возле дома. Существует и ряд конкретных недостатков этого дерева. Прежде всего, дерево имеет очень развитую корневую систему, что может повредить фундамент, или коммуникации.

Кроме того, оно подвержено различным заболеваниям. И основное, о котором нужно помнить, когда сажаете туи – это ржавчина. Из-за нее ваш сад может остаться без урожая, или же некоторые растения и вообще могут погибнуть.