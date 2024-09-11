Испортите сантехнику: почему никогда нельзя мыть горячую сковородку

После приготовления пищи нам хочется сразу помыть всю посуду, которую использовали, чтобы кухня была чистой. Нередко после жарки чего-то на сковородке мы беремся еще и к ней, даже несмотря на то, что она горячая, однако этого делать ни в коем случае нельзя.

Оказывается, что горячая вода растапливает жир, который впоследствии остается внутри труб. После нескольких раз проблемы значительной не будет, но если так делать постоянно, то это приведет к серьезным проблемам, поскольку жира в трубах будет слишком много. К нему будет прилипать всевозможная пища, а впоследствии они забьются, поэтому сантехнику придется чинить.

Читайте также Пищевую пленку надо хранить в морозилке: неожиданные секреты, которые вас удивят

Если же мыть сковородку холодной водой, то это приведет к затвердеванию жира, а его частицы легко будут проходить сквозь трубы, впрочем холодная вода не справляется с отмыванием жира, поэтому помыть сковородку при низкой температуре проточной воды не удастся.



Горячую сковородку нельзя мыть / Фото Pexels

Чтобы не переживать о том, что жир попадет в трубы, его сначала надо вытереть бумажным полотенцем или алюминиевой фольгой, которая хорошо снимает слой жира. Уже после этого можно мыть сковородку в воде, но все же лучше выбирайте прохладную воду.

Как мыть жирные сковородки

Если вы будете правильно мыть сковородки, то сможете их поддерживать в хорошем состоянии длительный период. После приготовления пищи ваша сковородка должна полностью высохнуть, а уже дальше можно приступать к ее мытью. Здесь надо понимать, что для сантехники именно горячий жир является опасным.

После того, как сковородка станет холодной, помойте ее водой с моющим средством, который заберет весь ее жир и хорошо отчистит. В тех случаях, когда жирное пятно очень устойчивое, то можете использовать пищевую соду как мягкий абразив. Обычная сода способна удалить жировые отложения и не повредить поверхность сковородки.

Впрочем содой нельзя мыть алюминиевую или керамическую посуду, сколько ее абразивные частицы могут повредить материал.