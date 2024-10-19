Как отчистить утюг от накипи и нагара: эффективные методы, которые не испортят технику

Пригоревшим утюгом не стоит пользоваться, поскольку он может оставить пятно на одежде, которую вы будете гладить, поэтому важно его очистить с помощью нескольких простых и действенных методов. Они избавят подошву от нагара и не испортят девайс.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с тем, что к подошве утюга прилипала ткань или выливалась вода с кусочками накипи, пишут Советы 24. Мы нашли лучшие методы, которые моментально отчистят утюг и подарят ему красивый вид.

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Сода

Пищевая сода способна прекрасно справиться с нагаром на утюге. Из соды и воды надо сделать паску. В одной столовой ложке воды размешайте две столовые ложки соды. Пасту нанесите на подошву утюга, подождите 5 минут и уберите остатки салфеткой.

Уксус

От накипи, накопленной внутри утюга, поможет избавиться обычный 9% уксус. Его надо развести с водой в соотношении 1:3 и залить внутрь резервуара. Перед этим прибор надо максимально разогреть и нажать несколько раз на выпуск пара, разместив утюг над раковиной. Повторите процедуру столько раз, пока в раковине не будет чистая жидкость без грязи.

Перекись водорода

От пригара утюг можно почистить перекисью водорода. Нужно в растворе смочить ватный тампон и оттереть темные пятна с холодной подошвы утюга.



Эффективные советы от нагара и накипи / Фото Pexels

Минеральная вода

Избавиться от накипи можно с помощью минеральной воды. При нагревании она вступает в химическую реакцию с накипью и превращает его в растворимую соль. Просто залейте в резервуар минеральную воду, разогрейте утюг и выпускайте пар с загрязнением над раковиной.

Соль

Избавиться от черного нагара поможет обычная соль. Ее надо насыпать на лист бумаги и провести горячим утюгом до тех пор, пока не сойдет вся чернота.