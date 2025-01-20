Какие цветы нельзя дарить девушке на День Валентина: избегайте их

До Дня влюбленных осталось несколько недель, поэтому мужчины уже начинают думать над подарками и красивыми букетами цветов. Охапка цветов является важным дополнением к любому подарку, но очень важно не прогадать с выбором цветов и их цветом.

Не всегда выбранные цветы соответствуют правильному моменту, пишет 24 Канал. От определенных композиций лучше отказаться, чтобы не испортить настроение своей избраннице.

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Также перед выбором цветов надо полагаться на вкус своей девушки и покупать ей те цветы, которые она больше всего любит. Эксперименты лучше оставить на другой день.

Какие цветы не дарят на День Валентина

Лаванда

Девушка точно не обрадуется такому букету на День влюбленных. И дело не совсем в том, что букет будет маленьким и минималистичным. Специалисты говорят, что в лаванде зашифровано послание о недоверии.

Гвоздики

Эти цветы очень часто покупают на похороны или на могилу, когда идут на кладбище, поэтому к романтике они не имеют никакого отношения, потому что это цветок скорби. А еще говорят, что после подаренных гвоздик пара может быстро разойтись.



Нельзя дарить гвоздики на День влюбленных / Фото Pexels

Сухие цветы

В магазинах с цветами найдется рядом с живыми розами или тюльпанами, букет из сухоцветов, но на День Валентина дарить такие цветы неуместно, поэтому от этой идеи надо отказаться.

Желтые розы

Многие девушки верят в то, что желтый цвет прогнозирует быстрое расставание, поэтому подарить желтые тюльпаны на День влюбленных будет худшим выбором.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Оранжевые лилии

На языке цветов это будет означать, что даритель не испытывает никаких эмоций к девушке, поэтому хочет передать свои чувства цветами. На День влюбленных такие цветы лучше не дарить.

Белые розы

Этот цвет символизирует чистоту и невинность, но на День Валентина лучше выбрать красные розы, благодаря которым вы сможете рассказать девушке о своих чувствах.