Что категорически нельзя сушить на батарее: это надо запомнить

В холодное время вещи трудно сушатся на балконе или на свежем воздухе, поэтому большинство прибегает к тому, чтобы ускорить процесс сушкой на балконе. Впрочем, повышенная температура батареи может повредить определенные вещи, поэтому в некоторых случаях от этой идеи стоит отказаться.

Попытка сэкономить время на сушке может обернуться фиаско, поскольку вещь может испортиться и придется покупать новую, пишет 24 Канал. Сушка на радиаторе может привести к повреждению или деформации материалов.

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Какие вещи нельзя сушить на батарее

Наряды из натуральных тканей. Одежда из шерсти или кашемира может деформироваться, поэтому ее лучше сушить дольше на балконе, но с пониманием того, что вещь не испортится.

Синтетика. Полиэстер, нейлон и акрил чувствительны к высоким температурам, поэтому после сушки на батарее могут потерять форму и даже начать выделять неприятный запах из-за плавления волокон. Если батарея будет очень горячей, то некоторые вещи могут даже загореться. Именно поэтому синтетические вещи надо сушить на свежем воздухе.



Вещи сушить на батарее не рекомендуется / Фото Pexels

Обувь. Нельзя сушить обувь на батарее, поскольку кожа из-за воздействия горячего воздуха начнет деформироваться и трескаться. Приклеенные детали могут поотпадать, а подошва начнет отклеиваться. Для быстрого высыхания обуви лучше воспользоваться электрическими сушилками.

Детские вещи. За детскими вещами следует осторожно ухаживать, поскольку они чувствительны к высоким температурам. Пересушивание может привести к потере мягкости. При нагревании некоторые ткани могут выделять вредные вещества, которые могут быть опасными для детей. Детскую одежду лучше всего сушить на свежем воздухе.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Если у вас нет доступа к веревкам на свежем воздухе или ими не оснащен балкон, тогда постиранные вещи можно высушить на полотенцесушителе в ванной, который называется "змейкой". Такая сушка будет безопаснее, чем радиатор.