Можно уезжать в отпуск и не поливать: 5 неприхотливых комнатных растений
- Статья описывает пять неприхотливых комнатных растений, которые подходят для людей, часто отъезжающих, поскольку эти растения требуют минимального ухода.
- Змеиное растение, замиокулькас, потос, аспидистра, и спатифиллум выделяются своей выносливостью и способностью выживать при слабом освещении и нерегулярном поливе.
Очень часто люди опасаются заводить комнатные растения, ведь не уверены, смогут ли как следует ухаживать за ними. Но есть несколько вариантов, которые подойдут даже новичкам.
Если вы часто бываете в разъездах и поэтому не решаетесь поставить на подоконник комнатные растения, это не значит, что вы должны жить совсем без них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Можно взамен подобрать вазоны с растениями, которые выживают при минимальном уходе.
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Змеиное растение
Змеиное растение – это любимый цветок не только начинающих, но и людей, которые не имеют очень много времени на уход за своими вазонами. Известна она прежде всего своей выносливостью.
Змеиное растение имеет мечевидные листья, что может накапливать влагу – и это значит, что впоследствии растение может спокойно жить без нее до трех недель. Кроме того, она процветает при различных условиях освещения и может стать отличным выбором для углов комнат и коридоров.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, когда нужно поливать вазоны летом, чтобы у них не сгорели листья.
Замиокулькас
Это растение любят за его блестящие, покрытые воском листья, и оно также может неделями расти без полива. Кроме того, растение прекрасно растет в условиях слабого освещения, поэтому даже если ваши окна выходят на север, оно будет чувствовать себя прекрасно.
Замиокулькас требует мало ухода / Фото Pexels
Потос
Эти растения сейчас на пике популярности – они напоминают лианы и могут быстро занимать достаточно большую площадь, придавая пространству уюта и декоративности. И еще один весомый плюс – потос требует минимум ухода и может расти при нерегулярном поливе и слабом освещении.
Аспидистра
Это растение – одно из самых выносливых, которые вообще можно найти. Она процветает и в бедной почве, и при слабом освещении, а также чрезвычайно неприхотлива в поливе. Если вы оставите ее на неделю или две и поедете в отпуск, вполне вероятно, что к вашему возвращению она еще и выпустит несколько дополнительных листочков.
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Спатифиллум
Если вы хотите украсить свой дом каким-то цветущим растением, тогда лилия мира может стать идеальным вариантом, ведь она также достаточно неприхотлива в уходе. Но если вы заметите, что она начала увядать и желтеть – нужно ее полить. После этого растение удвоит свой рост.