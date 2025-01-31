Экономия или лишняя работа: нужно ли выключать бойлер на ночь

Многие люди удивляются, когда оказывается, что расходы на электроэнергию за месяц просто зашкаливают. И виной этому может быть бойлер –прибор, на работу которого большинство людей даже не обращают внимание.

Бойлер – это один из самых энергоемких приборов в быту, хотя большинство людей вообще этого не замечают, сообщает 24 Канал. И тогда возникает вопрос: возможно ли экономить на нем? И если да, то как это сделать?

Интересно С одного куста будете собирать ведро: вот 6 сортов картофеля с лучшим урожаем

Нужно ли выключать бойлер на ночь?

Для начала очень важно понять, что количество электричества, что тратит бойлер, прежде всего зависит от его размера, мощности, температуры нагрева и частоты использования горячей воды. В частности, средний бойлер потребляет примерно 2 – 3 кВт-ч за один цикл нагрева. Обычно вода нагревается несколько раз в день.

Но бывает и так, что бойлер работает вообще без перерыва, поддерживая температуру воды, и тогда расходы на электричество могут достигать 250 – 300 кВт-ч в месяц.

И основной причиной такого большого потребления является теплопотери. Если ваш бойлер имеет плохую изоляцию или установлен в холодном помещении, ему придется тратить больше электричества на поддержание температуры. Но даже в теплых помещениях он все равно может потреблять больше энергии, чем вы рассчитываете.

Также вы можете воспользоваться таймером или смарт-розеткой – это позволит включать бойлер только в нужное время. А вот выключение бойлера на ночь, скорее всего, ничего не даст. Если ночью вы не пользуетесь горячей водой, подогрев будет включаться только ненадолго, но утром вы будете иметь горячую воду.



Бойлер не стоит выключать на ночь / Фото Pexels

А вот если выключить бойлер на ночь, утром будет большой расход энергии, ведь придется нагревать всю воду, что за ночь успела остыть.

Как пользоваться бойлером экономно?

Первое, что вы должны сделать – это снизить температуру нагрева бойлера до 50 – 55 градусов – так вы уже существенно снизите энергопотребление в доме, и одновременно не будете ограничивать свой комфорт.

Еще одно важное правило – бойлер нужно вовремя чистить и удалять накипь – так он будет быстрее и качественнее греть воду.