Окна и подоконники будут чистыми как никогда: блогер рассказала, каким средством их помыть

Даже зимой хочется, чтобы окна блестели и были идеально чистыми. Это же касается и подоконника, который тускнеет из-за осадки пыли или оставляет пятна от горшков комнатных растений. Есть одно действенное средство, которое отмоет окна и подоконники до блеска.

Это средство полезно тем, что если его использовать, то у вас никогда не будет плесени, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Также блогер отметила, что после этого раствора не останется никаких разводов, а пыль будет оседать реже.

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Чем помыть окна и подоконники

София Сизова постоянно делится лайфхаками для дома. Она крайне редко использует химические средства и отмывает и отчищает все с помощью копеечных ингредиентов. В своем инстаграме она поделилась любимым средством для окон и подоконников.

К 200 миллиграммам воды надо добавить 100 миллиграммов спирта или водки. Также стоит к средству добавить еще 100 миллиграммов уксуса. Все хорошо размешайте и в конце добавьте несколько капель глицерина.

Жидкость перелейте в пульверизатор и распылите на подоконник и окно. Окно протирайте тряпкой из микрофибры, а подоконник любой другой. Это средство имеет прекрасное антибактериальное действие и антистатический эффект. Это означает, что грязь будет оседать в значительно меньшем количестве.

Для того, чтобы все было белоснежным, вытирайте не только подоконник, но и рамы и середину окон после открывания. Именно та часть собирает больше всего пыли с улицы и является самой грязной.

Средство для мытья окон и подоконника: смотрите видео

Чтобы на окнах не оставалось разводов, помните о том, что мыть их стоит в серый безветренный день без солнца. В солнечную погоду вода быстрее высыхает со стекла, а на окнах остаются разводы, которые создают неэстетичный вид, даже несмотря на то, что они помыты.