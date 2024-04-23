Как не прогореть в бизнесе: стоп-5 факторов, которые надо знать

Многие стартапы терпят неудачи, статистика порой бывает довольно неутешительной. Но украинский бизнес в условиях войны растет. Только в июле 2023 года открылось более 80 молодых компаний. Однако такое количество бизнеса – не гарантия успеха.

Иногда поспешные шаги или медленные решения приводят к неудачам. Банально даже плохо проработанный бизнес-план может стать двигателем к провалу. Впрочем, есть менее очевидные ошибки, которые нужно знать начинающему предпринимателю.

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Рассмотрите альтернативные варианты финансирования. В случае необходимости в значительных инвестициях, например, для закупки товара, нового оборудования или ремонта, стоит рассмотреть возможности привлечения внешних финансовых ресурсов.