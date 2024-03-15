Как отчистить старый матрас: желтых пятен и плохого запаха больше не будет

Спать на старом матрасе никому не приятно, поэтому найдите время для того, чтобы отчистить его от пятен и плохого запаха. Если его не стирать даже хотя бы в целях профилактики, то со временем матрас накапливает в себе множество бактерий.

Для того, чтобы отчистить матрас, не обязательно обращаться в химчистку, пишут Porady 24. Вы вполне самостоятельно сможете справиться с задачей. Не всегда это бывает легко, поскольку старые пятна гораздо труднее отчистить, однако народные методы являются вспомогательными даже в особо сложных случаях.

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Сода и перекись водорода

Это один из самых эффективных методов, ведь может справиться даже с теми пятнами, которые въелись в матрас. Перекись способна разрушить биологические выделения, которые остаются на матрасе, а сода – усиливает это действие. Когда эти компоненты соединяются, то образуется определенная химическая реакция, в результате которой разрушаются старые пятна.

Для этого на ватный спонжик нанесите перекись водорода, потрите им загрязненный участок, а сверху посыпьте содой. Оставьте на 15 минут, а тогда начните отчищать с помощью щетки. Этот способ подходит только для синтетических изделий.

Лайм

В цитрусовом содержится лимонная кислота, которая способна справиться с желтыми пятнами. Выжмите сок на пятно, а через некоторое время почистите горячей мыльной водой.

Уксус

Для этого метода вам понадобится уксус, сода и жидкое мыло. Смешайте 1 чайную ложку жидкого мыла со 100 миллиграммами 9% уксуса. Смешайте эти жидкости с теплой водой (300-400 миллиграммов). Тогда добавьте 1 чайную ложку соды и перелейте в пульверизатор. Наносите средство на пятно и трите щеткой до тех пор, пока загрязнение не исчезнет.

Средство для мытья посуды

Это средство лучше всего подходит для удаления жира и остатков пищи. Средство для мытья посуды удачно выводит пятна с ткани. Смешайте его с горячей водой и вотрите в пятно.

Для лучшего результата, смочите пятно водой, а потом сверху налейте средство для мытья посуды, чтобы образовалась пена. Оставьте на несколько минут, а потом отчистите губкой для мытья посуды.