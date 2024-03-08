Как почистить резинку в стиральной машинке: 3 самых действенных метода

Без стиральной машинки трудно представить свою жизнь, однако не забывайте, что за ней надо ухаживать, как и за другой электронной техникой. Если резиновую манжету в стиральной машинке не чистить, то она будет вонять, почернеет, а также может накопить пятна от плесени.

Именно поэтому резинку надо отчищать, чтобы защитить механизм от разнообразных последствий, одним из которых может быть даже поломка.

Читайте также Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: три простых метода

От чего возникает налет на резинке

хранение грязной одежды в барабане;

повышенная влажность;

отсутствие регулярного ухода;

неудовлетворительное качество порошка;

избыток гелей и ополаскивателей;

работа при температуре не менее 60 градусов.

Чем очистить резинку в стиральной машине

Сода

Пищевая сода способна убрать из стиральной машины грибок и плесень. Для этого вам нужно смешать ложку соды с гелем или жидкостью для мытья посуды. Раствор нанесите на загрязнение и тщательно ототрите. Остатки смойте через 30 минут.

Также попробуйте приготовить раствор для чистки на основе 3 столовых ложек соды и воды. Смешайте все так, чтобы у вас получилась кашица. Тогда нанесите ее на кухонную губку и протрите все полностью, обрабатывая внутреннюю и внешнюю поверхность. После окончания протрите чистой тряпкой.

Хлорсодержащие средства

Почистить губку барабана можно с помощью бытовой химии. В ней содержатся добавки, которые способны убивать бактерии и плесень. Можете использовать любую химию, но не забывайте работать в резиновых перчатках.

Медный купорос

Это антисептическое средство дачники используют для борьбы с вредителями. Медный купорос имеет противогрибковое и дезинфицирующее действие, поэтому сможет быстро удалить плесень с резинки.

Для раствора вам надо развести 30 граммов вещества на 1 литр воды, смазать поверхности и оставить на сутки. После этого резинку надо протереть влажной тканью и запустить пустой цикл полоскания.