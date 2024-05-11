Эти средства спасут одежду: как отстирать пятно от соевого соуса

Если вы испачкали одежду соевым соусом, то расстраиваться не стоит, поскольку от пятна можно легко избавиться, если знать несколько секретов.

Запомните единственное правило, когда запятнаете вещь – ее надо сразу выводить и не ждать, пока она высохнет. Вместе с тем надо знать, что такое пятно нельзя тереть или погружать в горячую воду.

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Как вывести пятно от соевого уксуса

Сначала пятно надо присыпать солью. Она соберет жир, запах и цвет от соевого соуса. Уже дома можете применить различные способы выведения пятен. Если соли нет – промокните салфеткой.

Замочите пятно в холодной воде. Тогда можете применять пятновыводитель и бросать в стирку. В случае, если специальной жидкости от пятен нет, можно воспользоваться смесью перекиси водорода и мыльного раствора. Смешайте их и нанесите на пятно. Подождите некоторое время и бросайте стирать в машинку.

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Также хорошо выводит пятно на одежде уксус. Вам нужно 2 столовые ложки развести в теплой воде с добавлением порошка. Замочите вещь на несколько часов в растворе или на целую ночь. После этого бросайте в обычную стирку.

Пятно на белой одежде хорошо убирает глицерин. Его нужно капнуть на пятно и оставить на 25 – 30 минут и тогда уже постирать.

Попробуйте еще воспользоваться народным методом. Пятно надо натереть свежим картофелем. Крахмал впитает соевый соус, однако тереть придется от 10 до 15 минут и только тогда бросать в стирку.