Как отстирать траву с джинсов: названы самые эффективные методы

Весной мы проводим больше времени на природе, поэтому по неосторожности можно испортить джинсы травой. Это растение имеет насыщенный зеленый цвет и не всегда с первого раза отстирывается, впрочем, есть несколько методов, которые позволят с легкостью избавиться от пятна на джинсах.

Джинсы являются едва ли не самой любимой одеждой для прогулок, отдыха или пикников, пишут Porady 24. Из-за того, что структура ткани очень пористая, пятна не так уж и легко избавиться. Впрочем, эксперты уже за годы практики сумели найти несколько способов, как легко и просто отстирать джинсы.

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Кухонная соль

Смешайте стакан воды с 1 столовой ложкой соли и нанесите раствор на загрязненный участок. Оставьте на 30 минут, а потом бросайте стирать в машинку.

Сода и уксус

Сначала смочите пятно водой. Загрязненный участок посыпьте содой и налейте сверху немного уксуса для того, чтобы произошла химическая реакция. Немного подождите и промойте водой, а после этого бросьте в стирку.



Эффективные методы удаления пятна с джинсов / Фото Pexels

Хозяйственное мыло

Прежде всего вам надо сделать мыльный раствор. Натрите хозяйственное мыло, растворите в воде и смочите пятно. Оставьте джинсы в растворе на 20 минут, а после этого постирайте.

Нашатырный спирт

Такой вариант может подойти даже для старых загрязнений. Возьмите стакан теплой воды и разведите в ней 1 чайную ложку нашатыря. Если пятно имеет больше, чем 5 сантиметров в диаметре, то пропорцию можно увеличить. Налейте раствор на пятно и оставьте на 20 минут, чтобы нашатырь впитался, а потом натрите хозяйственным мылом. Снова оставьте на 20 минут, а затем постирайте в машинке.

Перекись водорода

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Этот метод подходит только для светлых джинсов. Чтобы удалить пятно от травы, залейте перекисью проблемный участок с лицевой и изнаночной стороны, потрите и бросьте стирать в машинку.