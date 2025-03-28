Эти 5 коварных привычек делают ваш дом захламленным: проверьте себя

Возможно, вы посвящаете часы своей жизни уборке, но все еще не чувствуете результата? Как будто что бы вы ни делали, а дом все еще выглядит захламленным.

Уборка – это важная, но не единственная составляющая, позволяющая поддерживать дом в порядке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Учитывайте, что очень часто беспорядок образует немало безделушек, или на первый взгляд мелких и неважных привычек.

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Вы бросаете все у дверей

Коридор вашего дома может быть или местом организации вещей, или скоплением хаоса. Если вы привыкли бросать возле зеркала или ящика для обуви сумки, книги, кошелек, ключи, шляпы, куртки, обувь и т.д. – тогда беспорядка просто не избежать.

Чем больше вы положите однажды, тем больше беспорядка там появится впоследствии, и в конце концов найти хоть что-то в куче будет просто невозможно. Кроме того, неубранный и неорганизованный коридор создает неприятное впечатление сразу же, как вы переступаете порог дома.

Используете плоские поверхности как импровизированное хранилище

Если ваши полки и столешницы являются местом для хранения, а не местом для декора, стоит задуматься, не пора ли убрать все ненужные вещи оттуда. Стоит нарушить правило всего один раз, и вы уже заметите, что ваш дом выглядит немного неопрятно.

Учитывайте, что количество объектов, что может увидеть глаз, уже создает ощущение хаоса. Начните ежедневную уборку, уделив несколько минут уборке столешниц.



На столешницах нельзя хранить вещи / Фото Pexels

Организуете дом, о котором мечтаете, а не тот, который у вас есть

Очень часто эту ошибку люди допускают и даже не замечают ее. Например, вы увидели в соцсетях замечательную стойку для одежды, и вам кажется, что она поможет сократить беспорядок. Но если вы живете в небольшом пространстве и уже имеете шкаф, это может только увеличить визуальный хаос в комнате.

Важно не полагаться на соцсети, когда вы организуете свой дом, а следить за тем, что нужно именно вам.

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Вы путаете уборку с организацией

Уборка означает, что вещи будут выглядеть опрятно сразу же после уборки, а организация – это более долгосрочное решение. Это система, что прежде всего предотвращает беспорядок. И это разница между тем, чтобы забросить все в огромный ящик для хлама, или уделить минутку, чтобы вернуть вещи на свои места.

И когда вещи в вашем доме не имеют своего определенного места, они начинают накапливаться на любой ближайшей поверхности.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие вещи нужно выбросить из спальни, чтобы она не выглядела захламленной.

Позволяете бумагам накапливаться

Если вы привыкли хранить квитанции и чеки, тогда знаете, что кипы бумаг могут со временем накапливаться. И из-за страха выбросить что-то важное многие просто позволяют им расти и захватывать все больше пространства. А в конце концов это приводит к беспорядку.