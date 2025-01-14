Никогда так не делайте: почему горячие блюда запрещено ставить в холодильник

Порой так бывает, что приготовление блюд затянулось аж до вечера, поэтому перед сном возникает потребность поставить все горячие кастрюли в холодильник, впрочем делать это категорически нельзя, иначе сильно повредите технику.

Горячая кастрюля, сковородка или лоток с парящей пищей отнюдь не предназначены для охлаждения в холодильнике, пишет 24 Канал. Если поставить горячие кастрюли в холодильник, он начнет работать на максимальной мощности, чтобы охладить пищу, а это лишь приведет к его поломке.

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Почему нельзя горячие кастрюли ставить в холодильник

Если приготовленное блюдо настолько горячее, что даже парит, то оно заполнит собой холодильник и осядет на стенах. Из-за этого техника начнет плохо работать, а после того, как это накопление начнет таять, жидкость может начать неприятно пахнуть. А если же этой жидкости будет очень много, то холодильник сможет потечь.

Холодильник работает постоянно без остановки, однако его компрессор все же значительную часть "отдыхает" и вступает в работу лишь в том случае, когда это становится необходимостью. А происходит это тогда, когда температура во внутренней камере холодильника повышается. Когда на полках будут стоять горячие кастрюли, то большая нагрузка может привести к тому, что компрессор перегреется или даже сгорит.

Кроме того, усиленная работа компрессора способствует большему расходу электроэнергии, а это может сказаться на счетах за коммунальные услуги.



В холодильнике нельзя держать горячие блюда / Фото Unsplash

Вы можете и не догадываться, но горячая пища усиливает температуру внутри холодильника, а это приводит к тому, что другие продукты начинают нагреваться и быстрее портиться. Стеклянные полки даже могут треснуть, если очень сильно нагреются, поэтому это создаст еще одну дополнительную проблему.

Еще один важный фактор, на который стоит обратить внимание – это внутренние стенки холодильника, которые изготовлены из пластика. Если разместить горячие кастрюли слишком близко, то они смогут деформироваться и расплавиться. Повредиться может и даже резинка дверей холодильника, что приведет к плохой работе техники, потому что при неправильном закрытии она начнет плохо работать и пропускать тепло.