Эти 5 вещей делают вашу гостиную маленькой: исправить это очень просто

Даже крошечное пространство гостиной может казаться достаточно большим, если только правильно его стилизовать. А несколько досадных ошибок могут привести к противоположному результату, и в комнате совсем не будет места.

Гостиная – это одно из важнейших помещений в доме, ведь здесь собираются гости, и здесь отдыхают и хозяева, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И, конечно, не у всех есть большая гостиная, но ваше пространство может казаться меньше, чем он есть на самом деле, из-за неправильного планирования.

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Слишком много декора

Даже хороших вещей может быть много, и особенно важно помнить это, когда выбираете декор. Почти все любят красивые свечи, картины и безделушки, но они могут добавить в вашу гостиную слишком много визуального шума.

Нельзя стена требует картины на ней, и не всегда эти картины стоит вешать по центру. Не бойтесь оставлять свободное пространство в комнате – он даст и глазам, и мозгу отдохнуть.

Неправильное освещение

Освещение – это один из важнейших аспектов в гостиной, и если оно неправильное, это может легко привести к ощущению маленького пространства. Очень важно, чтобы цвет света был теплым и мягким.

А яркое освещение холодных тонов, в частности голубовато-белое, может сделать комнату строгой, клинической и некомфортной. Кроме того, это также визуально уменьшает пространство.

Большая мебель

Подобрать мебель, которая должным образом подходит к размеру гостиной – это далеко не такое простое занятие, как могло бы показаться. Избегайте слишком мягких диванов, больших столов и кресел. Также гораздо лучше выбирать диваны и кресла с ножками – они создают ощущение открытости и пространства, а также пропускают свет.



Большая мебель может уменьшить комнату / Фото Pexels

Маленькие коврики

Почти в каждой гостиной можно найти ковер – но далеко не все знают, как его правильно выбирать. Для того, чтобы комната казалась больше, ковер должен как следует ее заполнять, чтобы все или большинство мебели удобно устроились на нем.

Маленький коврик в гостиной действительно может стать настоящей визуальной катастрофой.

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Темные цвета

Гостиная, что окрашена в глубокие тона, может выглядеть красиво, но стоит помнить, сколько темного цвета вы используете, и с чем его сочетаете. Определенные палитры и варианты могут сделать гостиную меньше или теснее из-за того, что они поглощают свет, влияют на восприятие или визуально закрывают пространство.

Старайтесь найти баланс между темным и светлым в гостиной, используйте глубокие тона экономно и только в одном элементе декора.