Зачем жарить на сковороде хозяйственное мыло: необычная процедура

Хозяйственное мыло является дешевым средством, которое может решить немало бытовых проблем при правильном применении. Хозяйки используют хозяйственное мыло не только для рук, но и для стирки, чистки различной мебели и поверхностей. Опытные специалисты даже жарят его на сковородке.

Это нужно для того, чтобы отчистить нагар, который накрывает посуду из-за налипания жира и пригорания на внутренней и внешней поверхности, пишет 24 Канал. Однако для необычной процедуры вам понадобится терка.

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Для чего жарить хозяйственное мыло на сковороде

Небольшой кусок хозяйственного мыла надо потереть на мелкой терке. Всю эту мыльную стружку нужно равномерно нанести на сковородку и добавить немного воды. Ее нужно немножко, чтобы только едва-едва покрыть мыльную стружку.

Далее нужно включить плиту на 5 минут, чтобы хозяйственное мыло полностью растворилось и превратилось в однородную массу. После этого сковородку выключайте и оставляйте с мылом внутри до тех пор, пока она не остынет. Хозяйственное мыло хорошо выведет нагар, поэтому достаточно будет лишь протереть сковородку губкой.



Хозяйственное мыло выводит нагар со сковородки / Фото Pinterest

Как почистить сковородку сзони от нагара

Благодаря хозяйственному мылу можно почистить сковородку еще и снаружи. Натрите его так же на мелкой терке и растворите в теплой воде до такой консистенции, чтобы это вам напоминало густую кашу.

Далее возьмите несколько столовых ложек соды и погасите уксусом. Эту смесь добавьте к жидкости с хозяйственным мылом. Сковородку переверните и нанесите полученную смесь на грязную поверхность, оставляя в таком состоянии ее на 15 минут. После указанного времени щеткой начните убирать нагар. Дополнительно процедуру можно повторить еще раз.