Зачем в пасхальной корзине должен быть хрен: продукт имеет особое значение

В пасхальной корзине особое и центральное место занимает кулич, но несмотря на это, все остальные продукты также очень важны. Традиционно в корзину украинцы кладут яйца, ветчину, масло, соль и хрен. Зачем хрен нужен в корзине – читайте дальше.

Каждый продукт в пасхальной корзине что-то символизирует, пишет 24 Канал. Освящение корзины с продуктами имеет глубокий духовно-религиозный смысл и является составляющей литургического действа.

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Украинцы несут освящать корзины в церковь в субботу, 19 апреля. Традиционно пасхальная корзина состоит из пасхи, сыра, масла, пасхальных яиц, ветчины, колбасы, соли и хрена.

Для чего в корзину ставят хрен

Хрен олицетворяет силу духа, обновление и очищение. Он пробуждает и очищает изнутри, поэтому добавит остроты не только к блюдам, но и к духовному осмыслению праздника.

В украинском обряде традиция класть хрен является не новой. Продукт является символом возрождения и воскресения, которые являются центральными темами Пасхи. Острый вкус символизирует жизнь, которая возвращается с Воскресением Христовым после поста.



Хрен обязательно кладут в корзину / Фото Pexels

По приметам, если поставить хрен в пасхальную корзину, то это поможет сохранить семью и дом от негативных воздействий. Также верят в то, что освященный хрен может помочь мужчинам продлить их детородную функцию. Хрен также символизирует крепость человеческого духа после принятия тайны исповеди.

Не все знают, что в корзине также нужно иметь соль – ведь она имеет большое символическое значение. Для чего ставят хрен в корзину – читайте в нашем материале.

Кроме основных продуктов в корзину добавляют свечу – символ Света Христова, которое освещает путь веры, надежды и любви. Также корзину накрывают вышитым или белым полотенцем.