Что делать, если корни орхидеи вылезли из горшка: элементарное решение

Выращивание орхидеи это совсем непростая задача. И иногда цветоводам приходится сталкиваться с проблемами, о которых они даже не задумывались ранее.

Воздушные корни у орхидей – это нормально, но только в естественных условиях существования. Ведь в дикой природе растение закрепляется на поверхности благодаря практически открытой корневой системе, и поэтому корни быстро растут и поглощают влагу. А вот что делать, если орхидеи продолжают это делать в домашних условиях, выяснили Porady 24.

Интересно И обогреватель не нужен: 5 простых способов утеплить квартиру

Что делать с корнями орхидей

Когда флористы-любители только начинают выращивание орхидей, они могут не знать, что делать с корнями этого растения, которое, кажется, только и стремится вылезти из субстрата, который заполняет горшок. В отличие от других растений, которые послушно растут в горшках, для орхидей это практически норма.

Поэтому если корни орхидеи небольшие, тогда не стоит волноваться. Но часто садоводы оказываются перед дилеммой, что же с ними делать: обрезать специальными инструментами или спрятать обратно в субстрат?

На самом деле воздушные корни орхидеи, торчащие, выполняют роль дополнительной опоры для верхней части растения. Более того, здоровые корешки также нужны для того, чтобы растение получило здоровую влагу из воздуха, а также для того, чтобы происходил нормальный фотосинтез. Поэтому удалять ростки нельзя, ведь это может только нанести растению немалый вред и лишить его нужных питательных веществ.



У орхидей могут быть воздушные корни / Фото Pexels

Почему у орхидей появляются воздушные корни

Причиной появления этих корней очень часто являются не слишком правильные условия содержания. В частности, стоит обратить пристальное внимание на слишком высокую температуру или низкую влажность воздуха. Особенно это актуально в зимний период, когда в квартире работают батареи или другие приборы.

Из-за жары субстрат может пересыхать, и корни орхидей разрастается в поисках влаги. И для того, чтобы помочь растению, нужно забрать его от источника тепла и прикрыть воздушные корни мхом. Для полива использовать только мягкую воду.

Но если из горшка торчит от 3 до 5 здоровых зеленых корешков, это нормально и переживать нет необходимости.