Почему замиокулькас желтеет: главные ошибки в уходе

Замиокулькас – это чрезвычайно эффектное комнатное растение. И невероятный вид ему обеспечивает темно-зеленая глянцевая листва, не теряющая своей окраски ни зимой, ни летом.

Очень неприятно заметить, что сочные листья растения начинают медленно терять цвет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флорен". И если вы хотите спасти свой цветок, важно понять, почему он начал желтеть.

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Почему у замиокулькаса желтеют листья

Причин пожелтения может быть несколько, и определить ее правильно очень важно – ведь от этого будут зависеть и изменения в уходе за растением, которые вам нужно будет внести.

Вот несколько основных причин засыхания листьев:

неправильный полив;

несбалансированный температурный режим;

поврежденные корни.

Кроме того, начать желтеть замиокулькас может также и по естественным причинам. Несмотря на то, что растение растет медленно, оно все еще не избавлено от процесса отмирания старых побегов. Иногда отростки теряют окраску и просто отпадают, не нанося никакого вреда растению. Поэтому если вы видите новые ростки на растении, не стоит беспокоиться из-за того, что некоторые старые отмирают.

Также листья замиокулькаса могут покрыться ржавыми пятнами, если вы выставили растение на открытое солнце – в таком случае вернуть былую красоту растению не получится никак.



Замиокулькас нуждается в правильном уходе / Фото Pexels

Что делать с замиокулькасом, когда он желтеет?

Прежде всего, нужно устранить причину пожелтения. Если вы нарушили режим полива, достаточно будет откорректировать его, и листья снова засияют глянцевым зеленым блеском. Учитывайте, что пожелтение может произойти и из-за недостаточного, и из-за чрезмерного полива.

Но если вы случайно перелили растение, придется принять более радикальные меры. Перезалитый замиокулькас нужно немедленно вытащить из горшка, осмотреть корни и удалить все части клубня, начавшие подгнивать.

Делайте это аккуратно, а перед возвращением растения в вазон просушите оголенные участки корней. Затем присыпьте поврежденные участки древесным углем и подготовьте свежую смесь почвы для посадки.

А вот если листья желтеют из-за повреждения корней – иногда это случается во время пересадки растения или рыхления почвы – тогда нужно воспользоваться стимуляторами роста.